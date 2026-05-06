再入荷待ってたーーーッッ！！【3COINS】お部屋がシャレる♡「カーテン」

お部屋の模様替えにぴったりな【3COINS（スリーコインズ）】の「カーテン」。リーズナブルな価格で買えて、1人でも簡単に取り付けられるのが魅力です。デザインのバリエーションも豊富なので、自分の好みやお部屋の雰囲気にあったアイテムが見つかるはず。今回は、そのなかでもおすすめのカーテンをご紹介。ぜひお買い物の参考にしてください。

おしゃれなフラワーモチーフ

小窓や出窓に取り付けるのはもちろん、棚や部屋の入口の目隠しなど、いろいろな使い方ができるカーテン。下側にだけフラワー刺繍が施されたこちらは「刺繍セパレートカーテンミックスフラワー」です。縦150cm・横43cmの縦長タイプ。上部がループになっており、突っ張り棒を通すだけで設置できます。販売価格は\550（税込）です。

このサイズがちょうどいい

棚やラックの目隠しに使うなら、こちらの「刺繍カフェカーテンミモザ」がおすすめ。縦45cm・横105cmの横長デザインがポイント。丈が短いので、棚などに取り付けても中のものをサッと取り出すことができそうです。ミモザの刺繍は春にぴったりで、お部屋の雰囲気をパッと明るくしてくれそう。ちょっとした模様替えや気分転換にも◎ こちらも突っ張り棒を通すだけで簡単に設置できます。\330（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A