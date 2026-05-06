毎月「2万円」は節約したいのに、なぜか貯まりません。家計で最初に見直すべき”支出”はどこでしょうか？

まずは「固定費」から見直すのが鉄則

節約で最も効果が出やすいのは「固定費」の見直しです。固定費とは、毎月ほぼ一定額がかかる支出のことで、家賃、通信費、保険料、サブスクなどが該当します。

固定費は一度見直すだけで、その後も継続的に節約効果が続くのが大きなメリットです。逆に、食費や日用品のような変動費だけで2万円を削るのは、かなりの努力が必要になります。



通信費は見直し効果が大きい

スマートフォンやインターネット回線の料金は、見直しやすく効果も大きい項目です。大手キャリアから格安SIMに変更するだけで、月数千円の節約になるケースも珍しくありません。

家族全員で見直せば、1万円近い節約になることもあります。また、使っていないオプションサービスが付いたままになっていないかも確認しましょう。



保険料は“入りすぎ”に注意

保険は安心のために必要ですが、内容を見直すと無駄が見つかることも多い支出です。複数の保険に加入していたり、保障内容が重複しているケースもあります。

ライフステージに合った保障になっているかを確認し、不要なものは整理することで、毎月数千円～1万円程度の節約につながることもあります。



サブスクの“放置”をチェック

動画配信サービスや音楽配信、アプリの定期課金など、サブスクリプションサービスは意外と見落としがちな支出です。1つあたりは数百円～数千円でも、複数契約していると大きな金額になります。「最近使っていないもの」は思い切って解約することで、無理なく支出を減らすことができます。



家賃は最大の固定費

可能であれば見直したいのが家賃です。家賃は家計の中でも最も大きな割合を占めることが多く、数千円の差でも年間では大きな節約になります。引っ越しは簡単ではありませんが、更新のタイミングで家賃交渉をしたり、少し条件を見直すだけでも負担が軽くなる可能性があります。



変動費は「無理のない範囲」で調整

食費や日用品などの変動費も見直しは重要ですが、ここで無理をしすぎるとストレスがたまり、長続きしません。

例えば、外食の回数を少し減らす、まとめ買いを活用するなど、生活の質を大きく下げない範囲で調整するのがポイントです。固定費でベースを下げたうえで、補助的に見直すのが効果的です。



「先取り貯蓄」で強制的に貯める

節約しても貯まらない原因の一つは、「余ったら貯める」という考え方です。この方法では、なかなかお金は残りません。

おすすめは「先取り貯蓄」です。給料が入った時点で2万円を別口座に移してしまうことで、自然と貯まる仕組みを作ることができます。残ったお金で生活する意識が重要です。



まとめ

毎月2万円の節約を実現するためには、まず固定費の見直しから始めることが重要です。通信費や保険料、サブスクなどは比較的取り組みやすく、効果も大きいポイントです。

そのうえで無理のない範囲で変動費を調整し、「先取り貯蓄」を取り入れることで、安定してお金を貯めることができるようになります。効率よく見直しを行い、無理なく続けられる家計管理を目指しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー