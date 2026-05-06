新入社員が選ぶ「理想の女性上司」ランキング！ 2位「いとうあさこ」、10年連続の1位は？ 【総合部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【総合部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑い芸人のいとうあさこさんでした。
人生経験に裏打ちされた共感力や人間味が、多くの新入社員から評価されました。部下の気持ちに寄り添ってくれそうな存在として支持を集め、今回初めて2位にランクインしています。
1位は、アナウンサーの水卜麻美さんでした。
「親しみやすい」といった評価が特に高く、相手を緊張させない明るい人柄が支持されています。安心して話しかけることができる上司像として、10年連続で1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：いとうあさこ
2位は、お笑い芸人のいとうあさこさんでした。
人生経験に裏打ちされた共感力や人間味が、多くの新入社員から評価されました。部下の気持ちに寄り添ってくれそうな存在として支持を集め、今回初めて2位にランクインしています。
1位：水卜麻美
1位は、アナウンサーの水卜麻美さんでした。
「親しみやすい」といった評価が特に高く、相手を緊張させない明るい人柄が支持されています。安心して話しかけることができる上司像として、10年連続で1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)