明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関する調査を実施しました。【総合部門】の2位は「いとうあさこ」、では1位は？ （サムネイル画像出典：日本テレビ『世界の果てまでイッテQ！』公式Xより）

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明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【総合部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：いとうあさこ



2位は、お笑い芸人のいとうあさこさんでした。

人生経験に裏打ちされた共感力や人間味が、多くの新入社員から評価されました。部下の気持ちに寄り添ってくれそうな存在として支持を集め、今回初めて2位にランクインしています。

1位：水卜麻美


1位は、アナウンサーの水卜麻美さんでした。

「親しみやすい」といった評価が特に高く、相手を緊張させない明るい人柄が支持されています。安心して話しかけることができる上司像として、10年連続で1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)