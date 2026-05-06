呆れるほど仕事ができない人は「時間ギリギリ」に到着する。じゃあ、仕事のできる人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「5分前到着」では不十分な理由

ビジネスマナーとして、「約束の5分前に到着する」というのはよく知られています。

しかし、この基準をそのまま守っているだけでは、不十分なケースがあります。

『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

「身だしなみが大事です」というアドバイスがよく言われます。

これほど、今さら言うまでもないことはありません。

とはいえ、日頃から気をつけている人でも、うっかりできていない瞬間があります。

それが、「お客さまを訪問するとき」です。

一般的なビジネスマナーでは、約束の時間の5分前に目的地に到着しておきましょう、ということが言われます。

しかし、それを目指してしまうと、ちょっとしたトラブルが起きただけで、時間ギリギリになってしまいます。

夏であればすぐには汗が止まりませんし、走れば息が切れているでしょうし、自分が思っている以上に、髪や服装は乱れます。

――『気づかいの壁』より

つまり、「間に合うこと」と「整っていること」は別問題であり、後者まで含めて設計する必要があるということです。

評価は「到着後」に決まる

訪問時の印象は、ドアを開けた瞬間に決まります。

そのときに相手が見ているのは、時間ではなく「状態」です。

あなたが相手を迎える立場ならば、「汗だくで必死に到着した人」と、「身だしなみが整って落ち着いた人」とでは、どちらに安心して仕事を任せられるでしょうか。

明らかに後者ですよね。だったら、訪問する際は、目的地に「15分前」に到着するようにしましょう。近くの駅やコンビニなどの化粧室で、自分の姿を一度確認できるくらいの時間をつくるのです。

――『気づかいの壁』より

重要なのは、「余裕を持って整える時間」を確保することです。

この準備の有無が、そのまま信頼に直結します。

「できる人」は相手の負担を増やさない

さらに見落とされがちなのが、到着時の状態が相手に与える影響です。

以前に、何度か営業の方に同行したことがあるのですが、できる営業の人ほど、必ず整った身だしなみで現れました。身だしなみが整っていることが、相手に「安心感」を与えることを知っているのですね。

逆に、もし慌てて到着したら、どんなことになるでしょう。

「何か冷たい飲み物をお持ちしますね」

「エアコンの温度、下げておきますね」

などと、相手に気をつかわせることになってしまいます。

――『気づかいの壁』より

つまり、ギリギリ到着は「時間を守っているようで、実は相手に余計な配慮を強いている状態」なのです。

余裕は「事前に作るもの」

仕事のできる人は、特別なことをしているわけではありません。

ただ、「何が起きても崩れない状態」を事前に作っています。

15分前に到着するというのは、単なる早め行動ではなく、「最適な状態で会うための準備時間」です。

この考え方があるかどうかで、印象は大きく変わります。

まずは、「5分前でいい」と考えるのをやめること。

そして、「整える時間」を前提に行動する。

それだけで、仕事の質は一段上がります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。