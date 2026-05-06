呆れるほど仕事ができない人は「時間ギリギリ」に到着する。じゃあ、仕事のできる人は？
呆れるほど仕事ができない人は「時間ギリギリ」に到着する。じゃあ、仕事のできる人は？
それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？
この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「5分前到着」では不十分な理由
ビジネスマナーとして、「約束の5分前に到着する」というのはよく知られています。
しかし、この基準をそのまま守っているだけでは、不十分なケースがあります。
『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。
これほど、今さら言うまでもないことはありません。
とはいえ、日頃から気をつけている人でも、うっかりできていない瞬間があります。
それが、「お客さまを訪問するとき」です。
一般的なビジネスマナーでは、約束の時間の5分前に目的地に到着しておきましょう、ということが言われます。
しかし、それを目指してしまうと、ちょっとしたトラブルが起きただけで、時間ギリギリになってしまいます。
夏であればすぐには汗が止まりませんし、走れば息が切れているでしょうし、自分が思っている以上に、髪や服装は乱れます。
――『気づかいの壁』より
つまり、「間に合うこと」と「整っていること」は別問題であり、後者まで含めて設計する必要があるということです。
評価は「到着後」に決まる
訪問時の印象は、ドアを開けた瞬間に決まります。
そのときに相手が見ているのは、時間ではなく「状態」です。
明らかに後者ですよね。だったら、訪問する際は、目的地に「15分前」に到着するようにしましょう。近くの駅やコンビニなどの化粧室で、自分の姿を一度確認できるくらいの時間をつくるのです。
――『気づかいの壁』より
重要なのは、「余裕を持って整える時間」を確保することです。
この準備の有無が、そのまま信頼に直結します。
「できる人」は相手の負担を増やさない
さらに見落とされがちなのが、到着時の状態が相手に与える影響です。
逆に、もし慌てて到着したら、どんなことになるでしょう。
「何か冷たい飲み物をお持ちしますね」
「エアコンの温度、下げておきますね」
などと、相手に気をつかわせることになってしまいます。
――『気づかいの壁』より
つまり、ギリギリ到着は「時間を守っているようで、実は相手に余計な配慮を強いている状態」なのです。
余裕は「事前に作るもの」
仕事のできる人は、特別なことをしているわけではありません。
ただ、「何が起きても崩れない状態」を事前に作っています。
15分前に到着するというのは、単なる早め行動ではなく、「最適な状態で会うための準備時間」です。
この考え方があるかどうかで、印象は大きく変わります。
まずは、「5分前でいい」と考えるのをやめること。
そして、「整える時間」を前提に行動する。
それだけで、仕事の質は一段上がります。
ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。
株式会社シーストーリーズ 代表取締役
元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー
高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。
2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。