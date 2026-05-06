全国ツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）をもって活動休止する嵐の軌跡を振り返る連載「嵐メモリアル」。今回は募集中の読者アンケート「嵐のベストシーン」「マイベストソング」からファンの推す声が多かった名場面、嵐ソングの中間結果を紹介する。

多くの人が嵐のベストシーンに挙げたのは、２０１９年１月２７日の活動休止を発表する緊急会見。５人は２０年１２月３１日をもって活動休止すると電撃発表し、日本列島を驚かせた。「５人一人ひとりがメンバーを思いやる、大切にしている言葉に胸を打たれた。素晴らしいグループだと思った」（みゆ・２０代以下）、「それまでお茶の間ファンだったけど、あの会見で嵐のすごさを実感した。あんな素晴らしい会見、見たことない」（ひろこ・５０代以上）、「『５人で嵐』『誰かが我慢するのは違う』という気持ちがひしひしと伝わってきた。悲しくてさみしい決断だったけど、嵐らしいと思った」（スプリングマロン・５０代以上）

会見では、リーダーの大野智が４人に「自分の思いとして、自由に生活が一回してみたい」と伝え、１年間の話し合いの末に結論を出したと明かされた。「絶対に大野さん１人を悪者にしないぞという４人の空気、特に櫻井（翔）さんと二宮（和也）さんの鉄壁感」（のぴぴ・４０代）、「二宮さんが『リーダーが悪者に見えるなら、それは僕らの力不足です』とおっしゃった」（Ｈｉｌｌａｒｙ・５０代以上）。

５人は２１年からの活動休止期間を経て、今回のツアーを最後に２６年の歴史に区切りをつける。「３年前に他界した母と嵐さんを応援し、たまに会う母と嵐さんの報告会をずっと楽しみにしていました。今回、母は５人の姿を見ることは出来ませんが、私以上に喜び笑っていると思います」（さんさん・５０代以上）、「活動休止期間をもうけてくれたおかげで心の準備が出来たし、最後に『ありがとう』を言える場まで作ってくれて本当に感謝しかありません」（ナナスイーツ・５０代以上）。多くのファンの思いを受け止め、ラストステージに立つ。