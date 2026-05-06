「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）

長身２１３センチの新助っ人、オリックス・ジェリーが、今季５度目の先発で７回４安打無失点の“快投ショー”を演じ、待望の来日初勝利をマーク。チームのリーグ一番乗りの２０勝＆貯金最多の８に貢献した。

「最高です。守備陣も素晴らしかったし、今日はチーム全員でつかみ取った、いい１勝だったと思います」。過去４試合は、いずれも６回を投げて２失点以下と安定感が抜群でも白星には恵まれなかった。“５度目の正直”となったこの日は、開始早々からテンポのいい投球を披露。「持ち球でグレートなものはなかった」と謙遜しながらも、弱り目のロッテ打線を手玉に取った。

この日も毎年恒例の子ども向け企画「オリっこデー」が開催。注目されるジェリーのユニホームの背ネームにはなんと「チビチャン」との日本語名が…。「父親からは“ＳＨＯＲＴＹ”（背が低い）と、物心付いたときからずっと呼ばれてました」とご満悦の表情で明かしたが、それにしても球界最長身の選手が「チビチャン」とは…シャレが利きまくっている。

お立ち台でもファンの少女から「どうしたら大きくなれますか」と問われ「僕は体を上下に引っ張ってくれる機械があった」とのナゾの珍回答で球場を沸かせたジェリー。チームのパ２０勝一番乗りは過去１１回あり、そのうち８回優勝を飾っている。岸田監督は「まだまだ先は長いんで。一戦一戦、隙がなくやるしかない」と殊勝だが、まだまだ勢いは止まりそうにない。