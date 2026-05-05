抹茶グリーンがうるわしい♡【ミスド】の「限定ドーナツ」に注目

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グリーンカラーが映える抹茶の「限定ドーナツ」が賑わいを見せている【ミスタードーナツ】。5月下旬まで味わえるこのドーナツシリーズは、ポン・デ・リング系の他に、どらやき風のドーナツも登場しています。今回はそんな抹茶好きにはたまらない限定ドーナツをご紹介します。数種類買って、食べ比べを楽しむのもおすすめです。

ほっこりとした味わいに癒されそう……！

栗あんと宇治抹茶ホイップを組み合わせた、和風のほっこりとした味わいに癒されそうな「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」。どら焼きをモチーフにしたこちらは、公式サイトによると「生地のふわむち食感」を楽しめるとのこと。天面に宇治抹茶チョコでコーティングを施しており、ティータイムの食卓を豪華に彩ってくれそうです。インスタグラマー@megumiko_maniaさんによると「ほどよい甘さ」が楽しめたとのこと。コーヒーや紅茶のお供にぜひ選んでみて。

コクのある甘さが楽しめそう

「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」も、どら焼きをモチーフにしたドーナツ。北海道産のあずきと宇治抹茶ホイップ、黒みつの味わいが楽しめる贅沢仕立てで、コクのある甘さが楽しめそうです。つぶあんの粒感に、食感の良さも感じられるかも。先程ご紹介した「栗あん抹茶ホイップ」と食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。

食後のデザートにもおすすめなシンプルなドーナツ

こちらは、ポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティングした「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」。生地にも宇治抹茶が練り込まれています。こっくりとした色合いから、チョコの濃厚感が期待できそう。少しずつちぎって、みんなでシェアするのもおすすめ。シンプルな仕上がりなので、食後のデザートにもよさそうです。

ランチの食感がアクセントに

こちらも同じくポン・デ・リング生地が使われた「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」。ドーナツの天面に宇治抹茶ランチがふんだんにトッピングされており、ザクザク食感を楽しめそうです。さらにホワイトチョコがかかっており、公式サイトによると「抹茶ミルクのような味わい」も感じられるとのこと。疲れた日のおやつにもぴったりかも。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。
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writer：S.Hoshino