抹茶グリーンがうるわしい♡【ミスド】の「限定ドーナツ」に注目

グリーンカラーが映える抹茶の「限定ドーナツ」が賑わいを見せている【ミスタードーナツ】。5月下旬まで味わえるこのドーナツシリーズは、ポン・デ・リング系の他に、どらやき風のドーナツも登場しています。今回はそんな抹茶好きにはたまらない限定ドーナツをご紹介します。数種類買って、食べ比べを楽しむのもおすすめです。

ほっこりとした味わいに癒されそう……！

栗あんと宇治抹茶ホイップを組み合わせた、和風のほっこりとした味わいに癒されそうな「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」。どら焼きをモチーフにしたこちらは、公式サイトによると「生地のふわむち食感」を楽しめるとのこと。天面に宇治抹茶チョコでコーティングを施しており、ティータイムの食卓を豪華に彩ってくれそうです。インスタグラマー@megumiko_maniaさんによると「ほどよい甘さ」が楽しめたとのこと。コーヒーや紅茶のお供にぜひ選んでみて。

コクのある甘さが楽しめそう

「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」も、どら焼きをモチーフにしたドーナツ。北海道産のあずきと宇治抹茶ホイップ、黒みつの味わいが楽しめる贅沢仕立てで、コクのある甘さが楽しめそうです。つぶあんの粒感に、食感の良さも感じられるかも。先程ご紹介した「栗あん抹茶ホイップ」と食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。

食後のデザートにもおすすめなシンプルなドーナツ

こちらは、ポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティングした「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」。生地にも宇治抹茶が練り込まれています。こっくりとした色合いから、チョコの濃厚感が期待できそう。少しずつちぎって、みんなでシェアするのもおすすめ。シンプルな仕上がりなので、食後のデザートにもよさそうです。

クランチの食感がアクセントに

こちらも同じくポン・デ・リング生地が使われた「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」。ドーナツの天面に宇治抹茶クランチがふんだんにトッピングされており、ザクザク食感を楽しめそうです。さらにホワイトチョコがかかっており、公式サイトによると「抹茶ミルクのような味わい」も感じられるとのこと。疲れた日のおやつにもぴったりかも。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino