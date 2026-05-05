「プロレス・全日本」（５日、後楽園ホール＝観衆１３３７人）

「チャンピオン・カーニバル２０２６」で潮崎豪（４４）が悲願の初優勝に前進した。Ａブロック公式戦でオデッセイを剛腕ラリアットで破って勝ち点を８に伸ばし、４人が並んだため実施された優勝決定トーナメント進出戦では、タロースを再び剛腕ラリアットで沈めた。５・１７大田区大会の決戦に駒を進めた。

剛腕が輝きを放った。４人の抽選で決まった１位突破決定戦。潮崎は場外へのトペをキャッチされ、頭上に持ち上げられるなど、規格外の巨体とパワーに苦しんだ。それでも垂直落下式ブレーンバスターを決め、最後はラリアット連発で決着を付けた。「苦しいな…。勝ったよ」。極めてシンプルなマイクが、激闘の重みを物語った。

オデッセイも巨体と規格外のパワーの持ち主だった。同タイプの難関を連破。胸部にサラシを巻き、万全に程遠いのは明らかだった。「これが全日本プロレス。チャンピオン・カーニバルだよな。この苦しい戦いを乗り越えて一番強いヤツになる。ケガなんかに負けてたまるかよ！」。百戦錬磨の意地と誇りがあった。

そして「全日本プロレスが最高。それ以上に最強だ」と胸を張った潮崎。こどもの日特別企画で、小中学生が無料だった観客席から「全日本最強！」と大コールを受け、万感の表情を浮かべた。

過去に出場した３回は届かなかった優勝。１１年ぶりの出場で好機が巡ってきた。潮崎は「チャンピオン・カーニバルはこんなにキツイ戦いだったか？ここまで来たら負けられない。俺自身が楽しみだよ」と決戦を見据えた。

なお、２位通過決定戦は、斉藤レイが真霜拳號を逆エビ固めで下した。

◆５・１７大田区大会、チャンピオン・カーニバル優勝決定トーナメント組み合わせ

潮崎豪（Ａ組１位）−菊田円（Ｂ組２位）

斉藤レイ（Ａ組２位）−鈴木秀樹（Ｂ組１位）