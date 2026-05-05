3日深夜のテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）で、お笑いタレント・有吉弘行（51）が妻の元フリーアナウンサー・夏目三久さんの落とし物を探す姿が放送され、「めっちゃ良い回だった」「素敵」と反響が集まっている。

この日の企画は「プライベート密着クイズ」で、3月に東京都内の公園で行われたロケで「妻がイヤリングを落としてしまって、それを探してあげたいなと」と目的を告白。「自分の中で思い出があるイヤリングだったみたいで。子供いろいろ面倒見てますから、わちゃわちゃしている時に落としたみたいで相当落ち込んでいた」と妻の様子を説明した。

2児の母である夏目さんはロケ日の約1カ月前、自身の子供と親戚の子供を遊ばせていた時に片方のイヤリングを紛失したという。有吉は「金色で花の形をして、いわゆる相当高いやつだと思うんですけど」と説明し、画面には高級アクセサリーブランド「ヴァン クリーフ＆アーペル」のイヤリングの画像が映し出された。

「地道に探すしかない」と手で砂を除けながら公園の端から探す有吉の姿に、スタジオの霜降り明星・せいやは「ちょっと見たことない有吉さん」とつぶやく。金属探知機や、災害時に捜索活動をする甲斐犬「サラダちゃん」の助けも借りて側溝まで探したが見つけることはできなかった。

その後、別の公園も探したが合計1時間40分の奮闘も実らず。最後は「せっかく記念だったら、あれば購入してあげたい」とアクセサリー店へ向かうも、人気商品のため在庫はなかったという。

それでもスタジオではタレントのゆうちゃみこと古川優奈が「奥さんのためにここまで一生懸命やってくれるって奥さんは凄いうれしいと思う。惚れ直すと思う」と絶賛した。