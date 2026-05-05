5月5日、船橋競馬場で行われた交流G1・かしわ記念（ダ1600m）は、ウィルソンテソーロが直線の激しい競り合いを制し、交流G1・3勝目をマークした。2着には1番人気ミッキーファイト。この日はプレゼンターとして山下智久が来場。多くのファンが詰めかけ、場内は華やかな雰囲気に包まれる中で行われた一戦は、最後まで目が離せない熱戦となった。

かしわ記念、勝利ジョッキーコメント

1着 ウィルソンテソーロ

川田将雅騎手

「久しぶりにこの馬と共にG1を取ることができてすごく嬉しいです。いつも素晴らしい状態で競馬場に来てくれるんですけど、今日はさらに疲れもなく、とてもフレッシュな状態で、具合の素晴らしさを感じる返し馬でした。スムーズにスタートを切って、その後はこの馬とともにリズムのいい形でというのを意識して、あのポジションになりました。とてもいい雰囲気で道中を進んでこれましたし、直線向く前に捕まえてくれると信じながら、もう1度待って、直線しっかり動かしていきました。本当にいつも精一杯頑張ってくれる馬なので、一生懸命走っていながら、いつも1頭強いのが目の前にいてしまうというような競馬が続いていましたので、本当にこの馬が勝ち切ってくれたこと、勝ち切ることができたこと、この馬の頑張りに本当に心から頭の下がる思いです。（昨年の船橋JBC以来の雪辱という形でかしわ記念制覇になりました。その思いは？）その日（JBCクラシック）が1番、僕が乗せていただいた中であの馬らしくない走りになってしまった日だったので、その後いろんなところで目一杯走りながらも、またこうしてG1に手が届いたということを本当に心から馬に感謝したいと思います。（たくさんのお客様へ一言）山P待ちでしょうが、すみません僕の話が長く（笑）これからもウィルソンテソーロが精一杯頑張ってくれると思いますので、また走る時に応援してもらえたらと思います。ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月5日、船橋競馬場で行われた11R・かしわ記念（Jpn1・4歳上・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）、3着に6番人気のロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:38.6（良）。

2番人気でD.レーン騎乗、コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）は、4着敗退。

かしわ記念・ウィルソンテソーロと川田将雅騎手 (C)Hiroki Homma

川田将雅騎乗の3番人気、ウィルソンテソーロがゴール前の激戦を制し、交流G1・3勝目をマークした。直線では先に抜け出しを図った1番人気ミッキーファイトを目標に進出。2頭が並ぶように抜け出し、勝負は一騎打ちへともつれ込んだ。馬体を併せたまま互いに一歩も譲らぬ追い比べ。最後はウィルソンテソーロがわずかに前へ出て先着、際どい攻防をねじ伏せ、勝負強さを見せつけた。

ウィルソンテソーロ 29戦10勝

（牡7・美浦・高木登）

父：キタサンブラック

母：チェストケローズ

母父：Uncle Mo

馬主：了紱寺健二ホールディングス

生産者：リョーケンファーム

【全着順】

1着 ウィルソンテソーロ 川田将雅

2着 ミッキーファイト C.ルメール

3着 ロードフォンス 横山和生

4着 コスタノヴァ D.レーン

5着 ジョージテソーロ 落合玄太

6着 シャマル 川須栄彦

7着 オーマイグッネス 藤本現暉

8着 ナチュラルライズ 横山武史

9着 ガバナビリティー 笠野雄大

10着 ベアバッキューン 野畑凌

11着 リコースパロー 澤田龍哉

12着 リュードマン 篠谷葵

13着 グランデマーレ 岡村健司