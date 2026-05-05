GW終盤、各地で始まったUターンラッシュ。少しでも早く、ストレスなく渋滞を抜ける方法はないのでしょうか？「渋滞学」の専門家に聞きました。

【写真を見る】渋滞時、後ろにつくと有利な車両は？

GWもあとわずか 観光地のLIVEカメラを見てみると…

井上貴博キャスター：

GW、みなさんはどのようにお過ごしでしょうか？おでかけをしたという人もいるかもしれません。

観光地の現在の様子（5日 午後5時頃）をLIVEカメラで見てみると…

群馬県・草津町の草津温泉、「湯畑」の周辺は、天気も良く、現在も多くの人が散策をしているようです。

山梨県・富士河口湖町の富士本栖湖リゾートは、富士山と50万株の芝桜のコントラストがとても美しく、まるで絵葉書のようです。

渋滞は「車間距離」を保つことで防げる！流れやすい車線は？

井上キャスター：

GWも終盤を迎え、高速道路などでは、Uターンラッシュによる渋滞が予想されています。

そもそも渋滞はなぜ起きるのでしょうか。

渋滞学の第一人者である東京大学・西成活裕教授の実験によると、「車間距離を取って走行した方が渋滞が起きにくい」ということです。

▼車間距離を取らず走行した場合

一台がブレーキをかけると次々とスピードが落ち、一般的な自然渋滞が発生

▼車間距離を取って走行した場合

前の車が減速しても、後続車は停止せず

（実験は12台の車が同じ速度で走行）

また、3車線の高速道路では、右側の車線利用率が高いということです。

【車線利用率】

右：40％

中央：35％

左：25％

西成教授は、「『はやく走りたい』『はやく渋滞を抜けたい』という心理から、追い越し車線（右）の車が増えることから、左車線がはやいこともある」といいます。

ある車両の後ろを走行するのが“有利”

西成教授によると、渋滞の際、リムジンバスの後ろについて走行すると、“有利”な場合があるということです。

リムジンバスは、日本道路交通情報センターの渋滞情報があり、リムジンバス同士で混雑状況を共有しており、車の流れが良いルートを走行しているというのです。

渋滞中のイラっとする一言 みなさんは、どう乗り切る？

井上キャスター：

渋滞でイライラするとき、みなさんはどうしているのでしょうか。

40代

「まだ？って言われると腹が立ちます。あと何分？そんなの知らんわって」

母（50代）

「渋滞にはまっているときに、追い越し車線の方が進んでいたので、この人（娘）が『右車線に行け。早く行け。その方が早い』と言われたけど『いや変わらない』って私は真ん中に」

父（30代）

「『パパつまんない』っていわれると、やっぱり辛いですね」

イライラしてくると、車内の雰囲気もどんどん悪くなっていきますよね。

乗り越え方を聞いてみると、様々な工夫をしているようです。

父（30代）

「（子どもに）タブレットと携帯をよくないなと思いながら渡して。YouTubeですね。一番かなと思っています」

母（40代）

「映画見たりとか、子どもたちの好きそうな音楽をかけたりとか」

父（40代）

「真ん中ぐらいの距離で、温泉に立ち寄って気分転換して、最後ゆっくり帰ろうかな」