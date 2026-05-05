チョン・ジヒョン、44歳とは思えない夜の私服　白パンツ×スニーカーでも“別格”の存在感

韓国を代表する女優チョン・ジヒョンの、夜の街で見せた私服姿に注目。ラフな装いにもかかわらず、どこか洗練された雰囲気をまとった姿に、「本当に44歳？」と驚きの声が上がっています。

“白でつなぐ”計算されたシンプルコーデ

この日、チョン・ジヒョンはブラウンの羽織りに、インナーとパンツ、さらに足元のスニーカーまでを白で統一。シンプルな配色ながら、縦のラインを自然につなぐことで、全体にすっきりとした印象を与えています。

スニーカーはミニマルなデザインで知られる「AMB」を着用。カジュアルなアイテムでありながら、上品なコーディネートにしっかりと溶け込んでいる点もポイントです。

ラフなのに崩れない“格の違い”

手にはスマートフォンを持ち、気負いのないスタイルにもかかわらず、全体のバランスやシルエットには隙がありません。特に羽織りの柔らかいブラウンと白のコントラストが、落ち着きと抜け感を同時に演出しています。

44歳とは思えない自然体の美しさ

派手なアイテムに頼らず、色の統一感だけでここまで完成度を高めるスタイリングはさすがの一言。年齢を重ねたからこそ生まれる落ち着きと自信が、コーディネート全体に深みを与えています。

Photo:Aflo