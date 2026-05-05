【WORLD SCOUT】「ガルプラ」出身・荒武凜香ら脱落者2人が“今後”に言及「これからですよ」4人が涙の別れ
【モデルプレス＝2026/05/05】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃11が5月5日に放送された。2人の候補者が今後について語り、宿舎を後にした。
【写真】HYBEオーディション脱落者が語る“今後”
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。そして、過酷なレッスンを経て中間評価が行われ、最終審査に進む2人のファイナリストが選ばれる。
＃11では、中間評価の合格者発表シーンからスタート。ファイナリストとして名前を呼ばれたのは、高い実力で最初の審査から注目を集めてきたAyanaと未経験者での参加となったSakura。そして、AoiとRinkaが最終審査を前に脱落となった。
2人は脱落を受け、涙ながらに悔しさを語り、中間審査終了後にはすぐに帰国の準備。パッキングをしながら、Aoiは「いやー落ちたか」と話し、Rinkaは「いやいや、これからですよ。もうクヨクヨしませんよっていう気持ち」と前向きな思いを吐露。そして、Aoiは「きっと、私はアイドルとかダンスと歌を歌うアーティスト。そっちのアーティストにはなれなくて。グループで皆と何かを作り上げるっていう1つの作品を作るよりは1人で戦う」「結果的に見せるものが1人の世界線じゃないと崩れる」と今回のオーディションを通じて、見つけた今後のビジョンについて語った。
すると、Rinkaは「やるべき道が定まったっていうのはいいね」と返し、脱落後のインタビューでは結果を受け止められない様子を見せていたAoiだったが「次のネクストステージへ。WORLD AOI PROJECTが始まるかもしれない（笑）」と冗談交じりにトーク。最後には「お互いの未来にカムバック」と話し、Rinkaと固い握手を交わしていた。
2人が宿舎を後にする前には、4人が熱いハグを交わす場面も。合格者の2人が残るとAyanaは「あの2人の気持ちも背負って頑張ろう」と涙するSakuraを励ました。
“たった1人”が合格するというプロジェクトではあったが、長期間共同生活を共にし、絆が芽生えていた候補者たち。別れのシーンや、脱落者の語った決意を受け、視聴者からは「あまりにも残酷すぎるけど感動した」「これからも活躍して欲しい」「ステージで再会できるといいな」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。そして、過酷なレッスンを経て中間評価が行われ、最終審査に進む2人のファイナリストが選ばれる。
◆「ワースカ」2人の候補者が脱落…今後に言及
＃11では、中間評価の合格者発表シーンからスタート。ファイナリストとして名前を呼ばれたのは、高い実力で最初の審査から注目を集めてきたAyanaと未経験者での参加となったSakura。そして、AoiとRinkaが最終審査を前に脱落となった。
2人は脱落を受け、涙ながらに悔しさを語り、中間審査終了後にはすぐに帰国の準備。パッキングをしながら、Aoiは「いやー落ちたか」と話し、Rinkaは「いやいや、これからですよ。もうクヨクヨしませんよっていう気持ち」と前向きな思いを吐露。そして、Aoiは「きっと、私はアイドルとかダンスと歌を歌うアーティスト。そっちのアーティストにはなれなくて。グループで皆と何かを作り上げるっていう1つの作品を作るよりは1人で戦う」「結果的に見せるものが1人の世界線じゃないと崩れる」と今回のオーディションを通じて、見つけた今後のビジョンについて語った。
すると、Rinkaは「やるべき道が定まったっていうのはいいね」と返し、脱落後のインタビューでは結果を受け止められない様子を見せていたAoiだったが「次のネクストステージへ。WORLD AOI PROJECTが始まるかもしれない（笑）」と冗談交じりにトーク。最後には「お互いの未来にカムバック」と話し、Rinkaと固い握手を交わしていた。
◆「ワースカ」候補者が涙の別れ
2人が宿舎を後にする前には、4人が熱いハグを交わす場面も。合格者の2人が残るとAyanaは「あの2人の気持ちも背負って頑張ろう」と涙するSakuraを励ました。
“たった1人”が合格するというプロジェクトではあったが、長期間共同生活を共にし、絆が芽生えていた候補者たち。別れのシーンや、脱落者の語った決意を受け、視聴者からは「あまりにも残酷すぎるけど感動した」「これからも活躍して欲しい」「ステージで再会できるといいな」と反響が寄せられている。
脱落者の"決意表明"に反響— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) May 4, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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