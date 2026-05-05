◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会 〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。

今大会を最後に引退する凜（りん）がマリーゴールドの岩谷麻優とタッグを組んで桃野美桜、青木いつ希と「引退試合」を行った。

凜は２０２２年４月にタレントの佐々木健介＆北斗晶夫妻のの長男・健之介さんと結婚。２３年８月１０日に第１子女児である寿々（すず）ちゃんを出産。今年１月２８日のマーベラス新木場大会でこの日の横浜ＢＵＮＴＡＩでの引退を発表していた。

万感の引退試合で凜は、ドラゴンスープレックスで桃野をフォールし勝利でラストマッチを飾った。リング上でマイクを持ち「マーベラス横浜ＢＵＮＴＡＩでプロレスラーとしての幕を下ろせること本当にうれしく思います」と感謝し引退発表からここまで「悔いなくやりきったと今、思っています」とすがすがしく振り返り「そうして来れたのも家族のおかげでもあり応援してくださるファンのみなさんのおかげだと思っています。ありがとうございます」と感謝した。

そして師匠の長与千種、マーベラスに感謝をささげ「今日リングを下りてプロレスラーではなくママに戻ります」と明かし、これからのプロレス界への声援をファンにお願いし引退のメッセージを終えた。最後に１０カウントゴングを鳴らし、リングに座礼し別れを告げた。

凜は、１９９３年２月２７日生まれの３３歳。２０１５年に長与千種が設立したマーベラスに入門。リングネーム「門倉凜」で１６年５月３日にマーベラス旗揚げ戦での浜田文子戦でデビュー。２３年１月に結婚などに伴いマーベラスを退団。２５年１２月２１日、マーベラスの新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会で３年ぶりに復帰。得意技は、ウルトラリン、ローリングセントーンなど。ＡＡＡＷタッグ王座などのタイトルを獲得した。

バックステージでは引退試合で「大好きなメンバーと試合ができて本当にうれしくて…引退ロードもいろんな選手とも試合させていただいて思い残すことなく引退しました」と笑顔を浮かべ「これからは一般人としてママとして頑張っていきます」と明かした。

今後のプロレス界との関わり方を聞かれ「もうプロレスには戻りません。これからは、こっそり見るので、プロレスと関わることはないと思います」とほほ笑んだ。