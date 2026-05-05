ゴールデンウィークも終盤です。

【写真を見る】熊本を代表する観光地 熊本城では1万2000人が天守閣を目指す！ ゴールデンウィークの風景

記者「ここ熊本城では午前中から多くの観光客でにぎわっています」

日差しにめぐまれた熊本城 難攻不落 天守閣を目指す

午前9時の開園直後からたくさんの人が続々と天守閣を目指していました。

「こどもの日」ということもあり、親子連れの姿もたくさんありました。

国内は北から南まで、国外からも

北海道から親子「熊本は初めてです（初めての熊本は？）暑いです（何が楽しみ？）上からみたいね」

東京から帰省「（お城はどうですか？）かわいいですね」

宮城から親子「歴史が見られてよかった昨日の阿蘇山もよかったし熊本城もすごく天気が良くて最高です」

東京から小学4年「ちょうど生まれたときが熊本地震があった年だったからひどかったんだな」

熊本の「食」も自慢です。

熊本城近くの観光施設、桜の馬場城彩苑では熊本の「食」を楽しむ人達でにぎわっていました。

台湾からの観光客「（何をたべている？）くまモンの人形焼き。おいしものがたくさんあって何を食べてもおいしくて熊本に満足しています」

台湾からの観光客が美味しいと話すのは？

台湾から「おいしい油揚げおいしい～」

桜の馬場城彩苑は今年のゴールデンウィークも例年並みの来場者を見込んでいます。