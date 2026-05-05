5月5日までに、写真家の下村一喜氏がInstagramを更新。2024年12月6日に亡くなった、女優で歌手の中山美穂さんの秘蔵写真を公開し、話題となっている。

下村氏は、《中山美穂さん》と題して、モノクロの写真を投稿。《この写真を撮影した頃、よく創作を御一緒いたしました。大好きな写真です》と当時を振り返り、感慨深い思いをつづった。

「写真に写る中山さんは、髪をオールバックにまとめて、眉や目はキリッとしたクールなメイクを施しています。さらに、セクシーなシースルーのインナーの上には、襟を立てたジャケットを着用し、細いウエストのラインがくっきりと出るようなデザインで、圧巻のオーラが漂うスタイルを披露しています」（芸能プロ関係者）

かわいいイメージからは一変し、クールでスタイリッシュな姿のギャップを見せた中山さん。一流のカメラマンである下村氏が撮影した魅力あふれる写真には、ファンからの絶賛の声が届いた。

《いつも見ていた美穂さんとは違う美しさ》

《凛とした美しさをこれでもかと惹き出す力は流石です》

《美穂ちゃんみたいな芸能人は2度と現れないだろうなぁ》

コメント欄には、中山さんの唯一無二な魅力が広がるショットに、釘づけになるファンのコメントが、ずらりと並んだ。

「下村さんは、ほかにも2枚、中山さんの写真を投稿しています。うち1枚は、ノースリーブの花柄があしらわれたロングワンピースを着用し、窓際でポーズを取るものでした。肩まで伸びた髪をなびかせながら、気品ある姿を見せています。胸元が大きく開き、セクシーさも兼ね備え、大人の魅力にあふれています」（前出・芸能プロ関係者）

不慮の事故でこの世を去った中山さん。死去から約1年半が経ち、彼女の姿を見ることができる貴重な写真となった。

「中山さんは1985年6月に歌手デビューし、1980年代を代表する“アイドル四天王”とも呼ばれるなかの1人として一躍、人気を博しました。女優としての活躍もめざましく、彼女の存在感はいまもなお不動といえるでしょう」（同然）

“ミポリン”は永遠だ。