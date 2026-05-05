【FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE】 セール期間：5月5日23時59分まで 特別価格：3,286円

マイニンテンドーストアにて、Nintendo Switch 2用RPG「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」を40%オフの特別価格3,286円で販売するセールが開催されている。期間は5月5日23時59分まで。

「FINAL FANTASY VII REMAKE」シリーズの第1作に、ユフィの新規エピソードなどを追加した本作のセールが実施されている。Switch2向けには2026年1月22日に発売されたばかりの作品で、通常は5,478円のところ40%オフのセール価格で入手できる。なお、ゲーム本編に加えデジタルアートブックとデジタルミニサウンドトラックをセットにした「Digital Deluxe Edition」も同じく40%オフの4,260円で購入可能。

なお、「ファイナルファンタジー」シリーズ作品はこの他にも複数セール中。現在予約を受け付けている続編の「FINAL FANTASY VII REBIRTH」についても20%オフの5,262円で販売されており、こちらのセールは発売日の1週間後にあたる6月10日までとなっている。

□マイニンテンドーストアの「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」のページ

□マイニンテンドーストアの「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のページ

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CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

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