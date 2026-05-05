心からリラックスしているときは、つい顔も緩んでしまうもの。それはどうやら猫ちゃんも同じようです。ベッドの縁に顔を乗せてくつろいでいる猫ちゃんの光景が、2万表示を超える話題に。想像以上にしゃくれた顔になった猫ちゃんの光景には、「めっちゃ好きｗ」「可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：ベッドのフチに顔を乗せて『くつろいでいた猫』→アゴが……思わず笑ってしまう瞬間】

とげまる君の貫禄たっぷりな『しゃくれ顔』

Xアカウント『みふゆ（三冬）』に投稿された、猫ちゃんのちょっと変わった表情が可愛いと注目を集めています。その光景を見せてくれたのは、キジ白猫のとげまる君。その日、とげまる君はキャットタワーに設置されたペット用ベッドの上でまったりとしていたそう。そんなベッドに体を預けてリラックスしていたとげまる君の姿を見た飼い主さんは、思わずカメラのシャッターを切りたくなってしまったのだとか。なぜなら…ベッドの縁に乗せた顎が想像以上にしゃくれていたから！

いつもの愛らしいとげまる君のお顔からは想像できないほど、貫禄たっぷりな姿になっていたといいます。そのまさかの表情に、思わずクスッとしてしまいます。

クッションにアゴを乗せてまったり♪

この日は思いがけない表情を見せてくれたとげまる君ですが、普段はとっても可愛いお顔でくつろいでいるのだそう。別の日にもペット用ベッドの縁に顎を乗せて休んでいたとげまる君。そのお顔を覗いてみると、この日は顎もしゃくれておらず、いつものまん丸で可愛いフェイスだったそう。どことなく眠たそうな可愛い表情で飼い主さんの方を見つめていたといいます。

そんな普段の姿ももちろん魅力的なとげまる君ですが…あのしゃくれ顔を一度見てしまうと、また見てみたいという不思議な気持ちになってしまうのでした。

しゃくれ顔になったとげまる君の光景には、「最高傑作ｗ」と温かな笑いが巻き起こることに。偶然の産物が、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

Xアカウント『みふゆ（三冬）』では、そんな猫ちゃんたちの可愛い表情や、思わずキュンとしてしまう日常のワンシーンが綴られています。

とげまる君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みふゆ（三冬）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。