ITZYイェジ、腰椎椎間板ヘルニアと診断「腰の痛みを訴え」9日＆10日の日本公演は本人の積極的な意思で参加へ
【モデルプレス＝2026/05/05】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のイェジ（YEJI）が腰椎椎間板ヘルニアと診断されたことがわかった。5日、グループ公式サイトにて発表された。
【写真】aespa・ITZY・韓国人気女優「変装してないのびっくり」沖縄旅行ショット
公式サイトでは「YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受けました」と報告。これを受け、9日・10日に東京・京王アリーナ TOKYOで開催される「ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞ in JAPAN」ではパフォーマンスを制限することを伝え、「本人の積極的な意志により、可能な範囲で最大限ステージに参加し、ファンの皆さまとお会いしたいと考えております」と記した。
また直前の報告となったことを謝罪し、「アーティストの健康を最優先に考えて決断させていただきました為、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。YEJIの十分な治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります」とつづっている。
YEJIの健康状態、および日本公演に関して
YEJIの健康状態、および日本公演に関してご報告いたします。
YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受けました。
これに伴い、2026年5月9ー10日に開催される ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞ in JAPANのステージでは、振付などのパフォーマンスに制限が生じることをお知らせいたします。
パフォーマンスには一部制限がございますが、本人の積極的な意志により、可能な範囲で最大限ステージに参加し、ファンの皆さまとお会いしたいと考えております。
直前のご報告となり、YEJIのステージを楽しみにお待ちいただいてくださった皆さまには、多大なご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。アーティストの健康を最優先に考えて決断させていただきました為、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。YEJIの十分な治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります。
有難うございます。
2026.5.5
ITZYスタッフ一同
【Not Sponsored 記事】
【写真】aespa・ITZY・韓国人気女優「変装してないのびっくり」沖縄旅行ショット
◆イェジ、腰椎椎間板ヘルニアでパフォーマンス一部制限
公式サイトでは「YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受けました」と報告。これを受け、9日・10日に東京・京王アリーナ TOKYOで開催される「ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞ in JAPAN」ではパフォーマンスを制限することを伝え、「本人の積極的な意志により、可能な範囲で最大限ステージに参加し、ファンの皆さまとお会いしたいと考えております」と記した。
◆全文
YEJIの健康状態、および日本公演に関して
YEJIの健康状態、および日本公演に関してご報告いたします。
YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受けました。
これに伴い、2026年5月9ー10日に開催される ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞ in JAPANのステージでは、振付などのパフォーマンスに制限が生じることをお知らせいたします。
パフォーマンスには一部制限がございますが、本人の積極的な意志により、可能な範囲で最大限ステージに参加し、ファンの皆さまとお会いしたいと考えております。
直前のご報告となり、YEJIのステージを楽しみにお待ちいただいてくださった皆さまには、多大なご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。アーティストの健康を最優先に考えて決断させていただきました為、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。YEJIの十分な治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります。
有難うございます。
2026.5.5
ITZYスタッフ一同
【Not Sponsored 記事】