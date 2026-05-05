ITZYイェジ、腰椎椎間板ヘルニアと診断「腰の痛みを訴え」9日＆10日の日本公演は本人の積極的な意思で参加へ

ITZYイェジ、腰椎椎間板ヘルニアと診断「腰の痛みを訴え」9日＆10日の日本公演は本人の積極的な意思で参加へ