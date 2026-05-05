加藤玲菜、白水着で圧巻の超絶ボディ披露 『ヤンマガ』アザーカット公開
27日発売の『週刊ヤングマガジン』22/23合併号にて、タレントの加藤玲菜（20）が表紙・巻頭グラビアに登場する。ヤンマガWebとの連動企画「ヤンマガアザーっす！」では、アザーカットが公開された。
【写真】衝撃の圧巻ボディを披露した加藤玲菜
加藤は、3ヶ月前の同誌初登場時に衝撃を与え、読者からの大反響に応える形で今回の再登場が決定した。最新デジタル写真集の配信も目前に控えるなど、いま最も勢いに乗るグラビア界の新星として期待を集めている。
2週目となる今回は、白水着を中心に、T159・B94・W61・H92センチという圧巻の超絶ボディを惜しげもなく披露している。
【写真】衝撃の圧巻ボディを披露した加藤玲菜
加藤は、3ヶ月前の同誌初登場時に衝撃を与え、読者からの大反響に応える形で今回の再登場が決定した。最新デジタル写真集の配信も目前に控えるなど、いま最も勢いに乗るグラビア界の新星として期待を集めている。
2週目となる今回は、白水着を中心に、T159・B94・W61・H92センチという圧巻の超絶ボディを惜しげもなく披露している。