人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「なこなこカップル」のなごみとこーくんが５日、離婚を発表した。それぞれのインスタグラムのストーリーズで「別々の道を歩むことを決めました」と明かした。

なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告。

「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。共に過ごした９年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」とつづった。

「また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします」と記した。

こーくんも「僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました。９年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと 全てが大切でかけがえのない思い出です」と感謝。

「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません。これまで僕たちを支えてくださった皆さん、温かい応援を本当にありがとうございました」とし、「これからはそれぞれの場所で、新しい挑戦を続けていきます。今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

２人は２０２４年３月、都内で開催された「マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２４ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に出演。公開プロポーズと共に、結婚を発表した。