同点17回、リードチェンジ19回の激闘はウルブズに軍配…敵地でスパーズに先勝

5月5日（現地時間4日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、ミネソタ・ティンバーウルブズが敵地のフロスト・バンク・センターに乗り込み、サンアントニオ・スパーズと対戦した。

試合は第1クォーターからリードチェンジを繰り返すなか、ウルブズは1点リードで迎えた第2クォーター開始からアンソニー・エドワーズ、ジュリアス・ランドルの連続得点で6点をリード。直後に0－12のランを許したものの、マイク・コンリーの3ポイントシュートで流れを止めると、再び接戦の展開となった。

後半も1ケタ点差で推移。ウルブズは1点ビハインドで迎えた第4クォーター開始3分50秒からランドル、エドワーズの連続得点でリードを奪うと、残り4分42秒にコンリーの長距離砲でその差を9点に広げた。

その後はスパーズの反撃に遭い、試合終了残り30秒に104－102。同8秒にランドルが放ったシュートは外れたものの、逆転を狙った相手の3ポイントも失敗に終わり、ウルブズが同点17回、リードチェンジ19回の激闘を制した。

先勝したウルブズは、ランドルが21得点10リバウンドの活躍。戦列に復帰したエドワーズが18得点で続き、テレンス・シャノンJr.が16得点5リバウンド、ジェイデン・マクダニエルズが16得点5リバウンド、コンリーが12得点6アシスト、ナズ・リードが12得点9リバウンド、ルディ・ゴべアが7得点10リバウンド4スティールを記録した。

一方、スパーズではビクター・ウェンバンヤマが11得点15リバウンドにNBAプレーオフ歴代最多12ブロックを挙げたものの、ホームでの初戦に敗れた。

なお、両チームによる第2戦は7日（同6日）にフロスト・バンク・センターで開催される。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 102－104 ミネソタ・ティンバーウルブズ



SAS｜23｜22｜27｜30｜＝102



MIN｜24｜21｜24｜35｜＝104