敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号2ランを放った。

2-0の4回1死一塁。エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。センターへと伸びた打球は中堅手マイク・トラウトの頭上を越え14号2ランとなった。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）。悠々とダイヤモンドを一周しベンチで祝福を受けた。

村上はこの一発でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と並ぶメジャートップに再浮上。驚異の年間64発ペースとした。

今季の長打は全て本塁打。二塁打、三塁打はいまだ「ゼロ」だ。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者のXによると、1900年以降でメジャーデビューから長打が連続して本塁打となった最長記録は2016年の李大浩の10本だった。

珍記録を更新し続けてきた村上だが、6回の第4打席に二塁打。ついに記録は途切れた。



（THE ANSWER編集部）