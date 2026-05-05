稲葉浩志書き下ろし主題歌を使用！侍ジャパンの戦いを描くNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録』フルバージョン・コラボPV解禁

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世界独占配信中のNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』より、稲葉浩志書き下ろし主題歌「果てなき夜を」が使用されたフルバージョン・コラボPVが5月5日に解禁された。

■深く語りかけるようなメロディが胸を打つ、名シーンを惜しみなく使用したコラボPV

Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixが、2026 ワールドベースボールクラシックに挑みベスト8で大会を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録した作品。

4月28日時点でのNetflixの日本における週間TOP10入り、SNSでは「普段見ることのできない侍ジャパンの裏側が見られる」「次のWBCがますます楽しみになった」「野球ファンならぜひ観てほしい」といった声が多数寄せられている。

そしてこのたび、Netflix公式YouTubeにて、稲葉浩志の書き下ろし主題歌「果てなき夜を」のフルバージョンを使用したコラボPVが公開。映画本編を使い、本ドキュメンタリー映画の監督・三木慎太郎自らが編集・ディレクションを手がけた特別仕様の映像となっている。

こどもの日に合わせて、野球を愛する子どもたち、そしてこれから夢を追いかける次世代の子どもたちが、いつか新しいヒーローとして羽ばたくことを願い、制作された本PV。日本中が目撃した“あの瞬間”のベンチ裏やブルペンなど、記憶に刻まれる名シーンを惜しみなく使用し、稲葉浩志の祈りにも似た、深く語りかけるようなメロディが重なり、ドラマチックな軌跡を描き出す。

世界の強豪へ挑んだ侍ジャパンの雄姿と日本を包んだ熱狂、そして激闘を終え会場をあとにした選手たちの“果てなき夜”――。それらすべてに想いを寄せ、未来へとバトンを繋ぐ、渾身のコラボレーション映像となっている。

■稲葉浩志コメント