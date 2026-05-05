稲葉浩志書き下ろし主題歌を使用！侍ジャパンの戦いを描くNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録』フルバージョン・コラボPV解禁
世界独占配信中のNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』より、稲葉浩志書き下ろし主題歌「果てなき夜を」が使用されたフルバージョン・コラボPVが5月5日に解禁された。
■深く語りかけるようなメロディが胸を打つ、名シーンを惜しみなく使用したコラボPV
Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixが、2026 ワールドベースボールクラシックに挑みベスト8で大会を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録した作品。
4月28日時点でのNetflixの日本における週間TOP10入り、SNSでは「普段見ることのできない侍ジャパンの裏側が見られる」「次のWBCがますます楽しみになった」「野球ファンならぜひ観てほしい」といった声が多数寄せられている。
そしてこのたび、Netflix公式YouTubeにて、稲葉浩志の書き下ろし主題歌「果てなき夜を」のフルバージョンを使用したコラボPVが公開。映画本編を使い、本ドキュメンタリー映画の監督・三木慎太郎自らが編集・ディレクションを手がけた特別仕様の映像となっている。
こどもの日に合わせて、野球を愛する子どもたち、そしてこれから夢を追いかける次世代の子どもたちが、いつか新しいヒーローとして羽ばたくことを願い、制作された本PV。日本中が目撃した“あの瞬間”のベンチ裏やブルペンなど、記憶に刻まれる名シーンを惜しみなく使用し、稲葉浩志の祈りにも似た、深く語りかけるようなメロディが重なり、ドラマチックな軌跡を描き出す。
世界の強豪へ挑んだ侍ジャパンの雄姿と日本を包んだ熱狂、そして激闘を終え会場をあとにした選手たちの“果てなき夜”――。それらすべてに想いを寄せ、未来へとバトンを繋ぐ、渾身のコラボレーション映像となっている。
■稲葉浩志コメント
WORLD BASEBALL CLASSICは参加した選手たちにとってはひとつの通過点であるけれど、それは恐ろしく大きな通過点で、竜巻のように近づくものを飲み込んでしまうほどの引力を持っている大会なのではないでしょうか。それぞれ自信や不安を抱えながら、この大会のために準備をして試合に臨む選手、それをまとめ上げる監督やスタッフのみなさんの情熱を讃え、素晴らしいドラマを見せていただいたことへの感謝の思いを込めてこの曲を書きました。この凄まじい熱量をまた体験できる日々が来るのを楽しみにしております。
■放送情報
Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』
世界独占配信中
■関連リンク
Netflix 公式サイト
https://www.netflix.com/
稲葉浩志 OFFICIAL SITE
https://en-zine.jp/pc/index.html