2児の母・高島彩、娘たちが作ってくれたカレー＆ケーキ公開「クオリティ高くてびっくり」「お母さん思いで泣ける」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】フリーアナウンサーの高島彩が5月3日、自身のInstagramを更新。娘たちが作ってくれた料理やケーキを公開した。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「見た目や栄養バランスもバッチリ」娘たちの手作りカレー
高島は「ちょっと疲れたが溜まってしまった日曜日 娘たちが、カレーやケーキを作ってくれました ゆっくり過ごすゴールデンウィークもなかなかいいものです」とコメント。娘たちが作ったというチョコチップ入りのケーキと、トレーに配膳されたナスやゆで卵の乗ったカレーとサラダを公開した。
この投稿に、ファンからは「お母さん思いで泣ける」「娘さんたち料理上手」「クオリティ高くてびっくり」「お店のスイーツかと」「見た目や栄養バランスもバッチリですごすぎる」などの声が上がっている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・47歳元フジアナ「見た目や栄養バランスもバッチリ」娘たちの手作りカレー
◆高島彩、娘たちが作ってくれた料理＆スイーツ公開
高島は「ちょっと疲れたが溜まってしまった日曜日 娘たちが、カレーやケーキを作ってくれました ゆっくり過ごすゴールデンウィークもなかなかいいものです」とコメント。娘たちが作ったというチョコチップ入りのケーキと、トレーに配膳されたナスやゆで卵の乗ったカレーとサラダを公開した。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さん思いで泣ける」「娘さんたち料理上手」「クオリティ高くてびっくり」「お店のスイーツかと」「見た目や栄養バランスもバッチリですごすぎる」などの声が上がっている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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