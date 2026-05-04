“長髪”目黒蓮がデニムオンデニム＆黒セットアップで登場！SixTONESとの共演に「激アツ」「北斗の反応かわちい」「じぇしめめ見れるの嬉しい」と大反響

【動画】目黒蓮ら『Golden SixTONES』にゲスト出演／【写真】目黒蓮が一時帰国中に出演した番組オフショット

日本テレビの公式YouTubeにて、『Golden SixTONES』の予告動画が公開され、話題を集めている。

■目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』チームでゲームに全力挑戦

5月10日放送の『Golden SixTONES』には、映画『SAKAMOTO DAYS』から目黒蓮（Snow Man）、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也がゲスト出演。

公開された動画では、SixTONESとゲスト陣がいくつかのゲームに挑戦する様子が映し出されている。

目黒は黒のストライプセットアップに白Tシャツを合わせ、ハーフアップヘアで登場。落ち着いた表情を見せながらも、ゲームでは全力で体を動かし、スタジオを盛り上げている。

さらに、後半ではデニムオンデニムスタイルに。チームで一列になって踊り、小手を中心に白い煙を浴びる場面も。小手が「長いよ！」とツッコむなど、SixTONESとゲスト陣が一体となって盛り上がっており、放送への期待が高まる内容となっている。

SNSでは「めめとSixTONESの共演嬉しすぎる」「じぇしめめが見れるのめちゃくちゃ嬉しい」「推しと推し」「激アツ」「北斗の反応がかわちい」「何着ても品がある」「本当にかっこいい」「スタイル良すぎる」といった声が寄せられている。

■カナダから一時帰国中に様々な番組に出演した目黒蓮

Snow Man

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