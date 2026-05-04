◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（5月4日、東京ドーム）

巨人の先発は、今季初先発となる戸郷翔征投手。キャンプ中から調子が上がらず、フォーム改造などに取り組んできました。しかし、2軍で登板し、大量失点したあと、再び久保康生コーチとさらなるフォーム改造に取り組みました。その成果が表れるのか、注目の一戦となります。

解説は山本浩二さんと五十嵐亮太さん。五十嵐さんは戸郷投手の投球が以前とどう違うのか、自由視点映像などを駆使しながら、じっくり見て説明したいと語っていました。

「戸郷投手のよくなったポイントを視聴者の方々に伝えられたらなと思います。勝負の行方としてはヤクルトが中盤以降強いイメージがあるので、序盤にどちらがリードするかが大事になってくるかと思います」

山本さんは「今年は各チームに若い選手が出てきている。特にヤクルトはスイング、打球の強さと思い切りの良さがすごく浸透している。徹底している感じがする、素晴らしいなと思っている。巨人も若い選手が活躍しているので、本当に楽しみだなと思います」と期待を込めました。