森泉、愛犬のために別荘購入「都会でストレスが…」 「自分で作った」こだわり明かす
モデルの森泉が4日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演し、愛犬のために別荘を購入したことを明かした。
【写真あり】木の温もりあふれる…広々とした別荘で愛犬と2ショットの森泉
「ワンちゃんネコちゃん芸能人大集合」と題し、森のほか、A.B.C-Zの塚田僚一、加藤諒、Travis Japanの川島如恵留が登場した。
飼い主の“親バカ”エピソードで、森は「ワンちゃんのために別荘を購入した」と発表し、スタジオを驚かせた。「都会でストレスが溜まったりもするから、千葉のほうに自然な空気で過ごせるように」と理由を説明。番組で、別荘の豪勢な内装が映像で紹介されると、共演者からは「めちゃくちゃかっこいい」「おしゃれ」といった絶賛の声が寄せられた。
さらに「大工さんと自分で作った」ものだそうで、「基本的には作りを全部分かってるから、壊れた時に直せるという利点がある」とDIY好きの一面も垣間見せた。「老犬も多いので、低層で、階段も少なく、ワンルームで仕切りもなく、ばーっとオープンな空間にしたいなっていうので」と愛犬に配慮したこだわりを明かしていた。
【写真あり】木の温もりあふれる…広々とした別荘で愛犬と2ショットの森泉
「ワンちゃんネコちゃん芸能人大集合」と題し、森のほか、A.B.C-Zの塚田僚一、加藤諒、Travis Japanの川島如恵留が登場した。
飼い主の“親バカ”エピソードで、森は「ワンちゃんのために別荘を購入した」と発表し、スタジオを驚かせた。「都会でストレスが溜まったりもするから、千葉のほうに自然な空気で過ごせるように」と理由を説明。番組で、別荘の豪勢な内装が映像で紹介されると、共演者からは「めちゃくちゃかっこいい」「おしゃれ」といった絶賛の声が寄せられた。
さらに「大工さんと自分で作った」ものだそうで、「基本的には作りを全部分かってるから、壊れた時に直せるという利点がある」とDIY好きの一面も垣間見せた。「老犬も多いので、低層で、階段も少なく、ワンルームで仕切りもなく、ばーっとオープンな空間にしたいなっていうので」と愛犬に配慮したこだわりを明かしていた。