2026年秋“東海道新幹線”に「完全個室」が導入!? 2027年には「半個室」の予定も！ 料金は半個室でも“グリーン車の数倍以上”になる？ 気になる料金を試算

東海道新幹線は2026年度中に「個室タイプ」の上級クラス座席が登場する予定

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）のIR情報「2026年度重点施策と関連設備投資について」によると、東海道新幹線の新たな上級クラス座席として、個室タイプの導入が計画されています。サービスの開始時期は2026年度秋を予定しており、既存のグリーン車よりも高付加価値なサービスの提供を想定しているようです。

個室タイプは、プライベート空間を重視した設計で、個室専用のWi-Fiやレッグレスト付きのリクライニングシート、個別調整可能な照明などが設置される予定です。

これらは、設備投資計画の一環として位置づけられており、車内サービスの高度化・多様化を図る戦略の1つとされています。



2027年度中には「半個室タイプ」の上級クラス座席も登場する見込み

同資料によると、半個室タイプの導入も計画されています。こちらは、サービスの開始時期を2027年度中としており、個室タイプに続く形で段階的に提供される見込みです。

半個室タイプは、完全な個室ではないものの、通路と座席間には出入り用の鍵付き扉が設けられ、大型バックシェルタイプの座席を採用することで、高いプライベート感と上質性を兼ね備えた設計となる見込みです。

また、半個室タイプ座席専用のWi-Fi 環境や荷物スペースが整備されており、座席を転換することで対面での利用も可能となっています。

多様なニーズに対応するため、個室・半個室という上級クラスの座席を展開する方針が示されています。なお、個室タイプは1編成につき2室、半個室タイプは6室（10号車）の導入が予定されています。



半個室でもグリーン車の“数倍以上”？ 導入イメージから料金を試算

JR東海の公表資料では、新設される個室・半個室の具体的な料金は示されていません。

しかし、設備仕様やサービス水準が大幅に向上することから、既存のグリーン車より高額になる可能性があります。

2025年3月19日のニュースリリース「東海道新幹線への上級クラス座席（半個室タイプ）の導入について」では、半個室タイプのイメージが掲載されています。グリーン車指定席68席を、20席減設した上で、半個室タイプを6席設置するイメージが示されており、半個室タイプの1席は、グリーン車の20席÷6席≒3.3席に相当する可能性があります。

あくまで導入イメージからの単純試算ではありますが、例えば、のぞみ号の東京～新大阪間のグリーン料金（通常期）は、大人1人片道：乗車料金8910円＋特急料金5280円＋グリーン料金5400円＝1万9590円です。半個室タイプがグリーン席の3.3席分のスペースに相当することを考えると、グリーン料金の数倍の料金が想定されます。

もっとも、上記の推計はあくまで現行の料金体系や導入イメージからの試算です。実際は、ほかのサービスや付加価値への価格転嫁などによって、試算結果よりも安く乗車できる可能性もあるでしょう。正式な料金はJR東海の発表をお待ちください。



まとめ

東海道新幹線の新たな上級クラス座席として、個室タイプの座席が2026年秋に販売予定です。また、2027年度中には半個室タイプも販売予定となっており、長距離移動やビジネス利用の快適性向上が目的となっています。

JR東海のニュースリリースを参考に料金を試算すると、グリーン料金の数倍に相当すると予測できます。個室も含め、正式な料金の発表を待ちましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー