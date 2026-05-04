タレントで実業家の小森純が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで、長男が小学１年時代に学校帰りに迷子になってしまったときの顚末（てんまつ）を語った。

子供の防犯についてのトークで、小森は長男が小１だったときのヒヤリ体験を告白。すでにキッズケータイを持たせて登校させていたというが、ある日、電話があり「ママ、今どこにいるか分からない」と連絡があったという。

驚いた小森は「周りになにが見える？」と聞くも「石」としか答えられず、「大人は周りにいない？」と必死に質問。すると息子の背後から「坊や！」と呼びかける声が聞こえたという。「今すぐその人に代わって！」と言い、電話を代わってもらい、現在地を教えてもらったというがかなり肝を冷やした様子。

後日、電話に出てくれた女性にお礼のあいさつに言ったというが「小１なんて私からしたら、まだ赤ちゃん。お菓子あげるって言ったら、いいの？って付いていく子もいると思う」と心配。さらの小森の息子たちは外に遊びに行っても「時計を見ない。見るのは太陽」だといい「暗くなったら帰ってくるから夏場とか７時とか。心配と思う日もある」ともコメント。他にも小学生の自転車運転も飛び出しなどで怖い思いをしたといい「大人が気をつけるしかない」とも話した。

また、ママ友のＬＩＮＥにも自分の子供が帰ってこないことから「見なかった？」という連絡が入ることもあるといい、「ママ友を否定する人もいる、必要じゃないとか。でも、そういう意味でも必要。顔見知りとか」と、地域の見守りも必要だと訴えていた。

小森は１１年７月に結婚。１４年６月に長男、１６年３月に次男、２２年１０月に三男を出産している。