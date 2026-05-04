5月2日から5月5日にかけて千葉県・千葉市蘇我スポーツ公園で開催されている「JAPAN JAM 2026」の5月4日公演の中止が、公式サイトで発表されました。

「JAPAN JAM」は、毎年ゴールデンウイークに開催されている人気野外音楽イベントです。

【写真を見る】【 JAPAN JAM 2026 】 5月4日公演の開催中止 「安全を最優先に考えた結果の判断」 前日には強風対策も





発表文では『本日5月4日(月・祝)のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。』と、中止の理由を説明。『参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。』と謝罪しつつ『なお、5月5日(火・祝)の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。』と、5日公演についてもアナウンスしています。





「JAPAN JAM 2026」公式では、前日の3日に『5月3日(日・祝)・4日(月・祝)の強風対策について』と題し、「特に4日は、より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました。」と、強風対策の実施を報告していました。

＜以下、発表文全文＞

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本日5月4日(月・祝)のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。

参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。

なお、5月5日(火・祝)の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。

＜5月4日(月・祝) 1日券・セット券をご購入のお客様へ＞

チケットの払い戻しをいたします。詳細につきましては、5月下旬に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。

「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日(火・祝)以降に非表示となりますが、払い戻しには影響ございません。ご購入履歴を元に対応させていただきます。

＜5月4日(月・祝) のクロークチケットを事前販売でご購入済みのお客様へ＞

クローク代金の払い戻しをいたします。詳細につきましては後日改めてご案内させていただきます。

＜5月4日(月・祝)受け取りのオフィシャルグッズをプレオーダーにてご購入済みのお客様へ＞

配送でのお受け取り、または払い戻しをご選択いただけます。詳細につきましては後日改めてご案内させていただきます。

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【担当：芸能情報ステーション】