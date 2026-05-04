BTS・V、日本でも3000円～で購入可能　空港で見せた韓国ブランドの主役級キャップにファン歓喜！

韓国の人気ブランド「XTONZ（エクストンズ）」のキャップが、BTSのV（ブイ／テテ）の着用によって話題を集めています。仁川国際空港でキャッチされたこの日のスタイルは、ラフでありながらも“主役級”の存在感を放つアイテム使いに注目が集まりました。

注目は“パパヴィンテージ”キャップ

Vが着用していたのは、「パパヴィンテージウォッシュボールキャップ（ブルー）」。ヴィンテージ加工による柔らかな風合いに、鮮やかなブルーとポップなロゴが映えるデザインが特徴です。カジュアルながらも目を引くバランスで、コーディネートのアクセントとして存在感を発揮しています。

日本でも手に届く価格帯にファン歓喜

このキャップは、日本でもおよそ3000円台から購入できることが判明。手の届きやすい価格帯ということもあり、SNSでは「真似しやすい」「すぐ欲しい」といった声が相次ぎ、ファンの間で注目度が急上昇しています。ハイブランドとは違い、日常に取り入れやすい点も人気の理由といえそうです。

この日のVは、ネイビーのトップスにマスクを合わせたシンプルなスタイル。そこにキャップを加えることで、全体にこなれた印象をプラスしています。力の抜けた装いの中にセンスが光る、Vらしい空港ファッションとなりました。

※記事内の情報は執筆時のものです。Photo:Alfo