風が強まり横殴りの雨となることも、車の運転に注意を【これからの天気(5月4日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報が発表されています。強風や高波・急な強い雨・落雷にご注意ください。
◆4日(月)これからの天気
断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴い、雨脚の強まるところもありそうです。また、風が強まり横殴りの雨となることがあるでしょう。車の運転にご注意ください。
降水確率は、夜にかけても60%以上のところがほとんどです。
◆4日(月)の予想最高気温
最高気温は17～22℃の予想です。
昨日より6℃以上低くなるでしょう。
平年並みか平年よりやや低くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報が発表されています。強風や高波・急な強い雨・落雷にご注意ください。
◆4日(月)これからの天気
断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴い、雨脚の強まるところもありそうです。また、風が強まり横殴りの雨となることがあるでしょう。車の運転にご注意ください。
降水確率は、夜にかけても60%以上のところがほとんどです。
◆4日(月)の予想最高気温
最高気温は17～22℃の予想です。
昨日より6℃以上低くなるでしょう。
平年並みか平年よりやや低くなりそうです。