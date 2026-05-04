これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報が発表されています。強風や高波・急な強い雨・落雷にご注意ください。



◆4日(月)これからの天気

断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴い、雨脚の強まるところもありそうです。また、風が強まり横殴りの雨となることがあるでしょう。車の運転にご注意ください。



降水確率は、夜にかけても60%以上のところがほとんどです。



◆4日(月)の予想最高気温

最高気温は17～22℃の予想です。

昨日より6℃以上低くなるでしょう。

平年並みか平年よりやや低くなりそうです。