中国リアリティー番組からの熱いラブコールを断り続けているという香港の俳優チョウ・ユンファ（周潤發）や歌手・俳優のジャッキー・チュン（張学友）について、女優のカリーナ・ラウ（劉嘉玲）が語った内容が再び話題になっている。中国の人気リアリティー番組の一つで、シーズン7を迎えた「乗風2026」が4月に配信をスタートしたが、出演者の顔ぶれが配信前から大きな話題を呼んだ。これをきっかけに、自身も中国リアリティー番組