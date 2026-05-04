2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。第14節の10試合が2日（土）、3日（日）に行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは、3位のFC町田ゼルビアにPK戦で勝利。2位のFC東京は川崎フロンターレに勝利し4連勝を飾り、首位鹿島との勝ち点差を『2』まで詰めています。4位東京ヴェルディも柏レイソルを破り4連勝。前節から田中達也暫定監督の体制の浦和レッズは、ジェフユナイテッド千葉に勝利し連勝。柏と千葉は5連敗を喫しています。

WESTは、首位のヴィッセル神戸が3位ガンバ大阪に0−5の大敗。2位名古屋グランパスはＶ・ファーレン長崎に勝利。首位神戸と2位名古屋、3位G大阪の勝ち点差は『1』にまで縮まりました。2試合連続PK勝利のセレッソ大阪は4位浮上。ファジアーノ岡山は3連勝で7位に順位を上げました。

現在の順位は試合消化数には差が生じています。EASTは町田と東京Vの2チームが他の8チームより1試合少ない13試合消化。WESTは神戸、京都サンガF.C.が13試合消化。G大阪、アビスパ福岡が15試合消化。残りの6チームが14試合消化となっています。次回は6日（水）に第15節の10試合が開催されます。

【第14節結果】

＜EAST＞

◆FC東京 2−0 川崎F（2日、味の素スタジアム）

得点【FC東京】佐藤恵允（前半41分）野澤零温（後半12分）

◆水戸 1−1(PK3-1) 横浜FM（2日、日産スタジアム）

得点【水戸】渡邉新太（前半27分）【横浜FM】谷村海那（前半5分）

◆浦和 2−0 千葉（2日、埼玉スタジアム2002）

得点【浦和】根本健太（前半41分）小森飛絢（後半19分）

◆東京V 1−0 柏（3日、味の素スタジアム）

得点【東京V】新井悠太（後半45分）

◆鹿島 1−1(PK4-2) 町田（3日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】レオ セアラ（後半5分）【町田】テテ イェンギ（後半8分）

＜WEST＞

◆岡山 1−0 広島（2日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【岡山】レオ ガウショ（後半38分）

◆清水 2−1 京都（2日、サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【清水】宇野禅斗（後半19分）嶋本悠大（後半23分）【京都】マルコ トゥーリオ（前半16分）

◆G大阪 5−0 神戸（2日、パナソニック スタジアム 吹田）

得点【G大阪】南野遥海（前半22分、後半7分）三浦弦太（前半36分）奥抜侃志（後半35分）デニス ヒュメット（後半37分）

◆C大阪 1−1(PK4-3) 福岡（3日、YANMAR HANASAKA STADIUM

得点【C大阪】井上黎生人（前半45+1分）【福岡】碓井聖生（前半11分）

◆名古屋 2−1 長崎（3日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）得点【名古屋】永井謙佑（前半35分、後半9分）【長崎】チアゴ サンタナ（前半29分）