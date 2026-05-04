◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）

第１７３回天皇賞・春は３日、京都競馬場の芝３２００メートルを１５頭で争い、１番人気のクロワデュノール（北村友）が最後の直線で抜け出し、Ｇ１・４勝目。同じキタサンブラック産駒で１２番人気のヴェルテンベルクの猛追を退け、推定２センチの鼻差で勝ち切った。大阪杯に続き、レース史上６組目（７回）の父子制覇を果たした。

◆北村友一騎手 ７回目の騎乗で初勝利。Ｇ１は大阪杯（クロワデュノール）に続く、今年２勝目、通算９勝目。重賞も今年２勝目、通算４０勝目。

◆斉藤崇史調教師 ２頭目の出走で初勝利。Ｇ１は大阪杯に続く今年２勝目、通算１１勝目。重賞も同レースに続く今年３勝目、通算２９勝目。

◆キタサンブラック産駒 産駒初出走で初勝利。Ｇ１は大阪杯に続く今年２勝目、通算１０勝目（ほかＪ・Ｇ１・３勝）。重賞は中山ＧＪ（エコロデュエル）に続く今年６勝目、通算３０勝目。

◆（有）サンデーレーシング ２０年フィエールマン以来、５勝目。Ｇ１は大阪杯に続く今年２勝目、通算８８勝目（ほかＪ・Ｇ１・２勝）。重賞は２日のユニコーンＳ（シルバーレシオ）に続く今年９勝目、通算２６９勝目。

◆ノーザンファーム ２５年ヘデントールに続く９勝目。Ｇ１は皐月賞（ロブチェン）に続く今年５勝目、通算２３２勝目（ほかＪ・Ｇ１・３勝）。重賞は２日の京王杯スプリングＣ（ワールズエンド）に続く今年２８勝目、通算９３２勝目。（記録はすべてＪＲＡ）