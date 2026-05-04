ラ・リーガ 25/26の第34節 エスパニョールとレアル・マドリードの試合が、5月4日04:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）、ラモン・テラツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）らが先発に名を連ねた。

14分、レアル・マドリードが選手交代を行う。フェルランド・メンディ（DF）に代わりフランシスコ・ガルシア（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

53分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ティアゴ・ピタルチ（MF）、ブラヒム・ディアス（FW）に代わりフランコ・マスタントゥオノ（MF）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がピッチに入る。

55分に試合が動く。レアル・マドリードのゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

61分、エスパニョールは同時に2人を交代。エドゥ・エスポジト（MF）、ルーベン・サンチェス（MF）に代わりチャールズ・ピッケル（MF）、アントニウ・ロッカ（FW）がピッチに入る。

66分レアル・マドリードが追加点。ジュード・ベリンガム（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レアル・マドリードが0-2で勝利した。

なお、エスパニョールは26分にオマール・エルヒラリ（DF）、45+2分にエドゥ・エスポジト（MF）、85分にウルコ・ゴンサレス（DF）に、またレアル・マドリードは22分にブラヒム・ディアス（FW）、23分にビニシウス・ジュニオール（FW）、50分にトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）、75分にゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 06:10:24 更新