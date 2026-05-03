◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）

先発マウンドにあがったDeNA・石田裕太郎投手は、6回無失点の好投をみせました。

初回の1アウトから、セカンド方向への当たりがグラブをはじく打球となり、これを見失っている間に2塁に到達されるなど、ピンチを背負った石田投手。後続にも四球を許すも、決定打を許さず立ち上がりを無失点でしのぎます。以降も各回ヒットを浴びるも、得点は許さず。無失点のイニングを重ねました。

この粘投を援護すべく、打線も奮起。3回には対するウォルターズ投手の前にヒットと四球で無死1、2塁の好機をつかむと、後続は併殺打に倒れるも、2アウト3塁から佐野恵太選手と宮粼敏郎選手が連続タイムリーを放ちました。

援護を受けた石田投手は、これを守り抜く粘投。この日初の三者凡退とした5回に続き、6回には先頭で迎えたサンタナ選手の2塁打を浴びるなど再びピンチを招くも、後続を二者連続で三振とします。2アウト2塁からは四球でランナーを背負うも、後続を打ち取り無失点でしのぎました。

この回を投げ終えて石田投手は降板。この日の成績は6回92球を投げ、被安打6、奪三振5、与四球2、無失点としています。なお打者としても2打席連続ヒットを放つなど、投打に存在感を見せました。