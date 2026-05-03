記事ポイント 「Rodeo Drive SHIBUYA」と「BRAND OFF SHIBUYA」が2026年5月9日(土)、渋谷センター街の「VIVEL SHIBUYA」に同時グランドオープン5階のRodeo Drive SHIBUYAは”The 5th Place”をコンセプトに、ジュエリー・腕時計・貴金属を扱うラグジュアリーなリユース空間オープン記念フェアでは、ジェラルド・ジェンタとジャン・シュランバージェの厳選作品を展示・販売 「Rodeo Drive SHIBUYA」と「BRAND OFF SHIBUYA」が2026年5月9日(土)、渋谷センター街の「VIVEL SHIBUYA」に同時グランドオープン5階のRodeo Drive SHIBUYAは”The 5th Place”をコンセプトに、ジュエリー・腕時計・貴金属を扱うラグジュアリーなリユース空間オープン記念フェアでは、ジェラルド・ジェンタとジャン・シュランバージェの厳選作品を展示・販売

ブランドリユースショップ「Rodeo Drive（ロデオドライブ）」と「BRAND OFF（ブランドオフ）」が、2026年5月9日（土）、渋谷・宇田川町の商業施設「VIVEL SHIBUYA」にそろってグランドオープンします。

バッグ・アパレルに強みを持つBRAND OFFと、時計・ジュエリーを得意とするRodeo Driveが同一ビル内に共同出店し、幅広いブランドリユースの魅力を渋谷から発信します。

アールケイエンタープライズ「Rodeo Drive SHIBUYA」「BRAND OFF SHIBUYA」





店舗名：Rodeo Drive SHIBUYA / BRAND OFF SHIBUYAオープン：2026年5月9日（土）所在地：東京都渋谷区宇田川町23-10 VIVEL SHIBUYA（Rodeo Drive：5F／BRAND OFF：1〜4F）営業時間：Rodeo Drive SHIBUYA 12:00〜20:00 ／ BRAND OFF SHIBUYA 12:00〜21:00取扱品目：Rodeo Drive SHIBUYA＝ジュエリー・腕時計・貴金属 ／ BRAND OFF SHIBUYA＝バッグ・アパレルほか

1989年に横浜元町で創業したロデオドライブは、ブランド品の買取・販売・修理を軸に横浜・東京・香港と店舗網を広げてきたリユースブランドです。

今回の渋谷出店は、コメ兵ホールディングスグループとして同グループの「BRAND OFF」と手を組む初の共同出店となります。

訪日リピーターを中心に「自分だけの一点物」を求めるインバウンド需要の高まりと、渋谷に集積する国内の多様な来街者層の厚みを背景に、両ブランドは渋谷センター街への共同出店を決定します。

BRAND OFFが1〜4Fでバッグやアパレルなど幅広いカテゴリをそろえ、Rodeo Drive SHIBUYAが5Fでジュエリーや腕時計を専門に扱うことで、単独出店では実現しにくい「商材の広がり」と「提案の厚み」が生まれます。

コメ兵ホールディングスグループが掲げる「リレーユースを『思想』から『文化』にする。」というビジョンのもと、渋谷を起点にモノの価値をつなぐ体験型の拠点を目指します。

Rodeo Drive SHIBUYA “The 5th Place”





VIVEL SHIBUYAの5階に広がるRodeo Drive SHIBUYAは、「コンフォート × モダン × ラグジュアリー」をテーマにした上質な空間です。

内装コンセプト「天空の羅針盤 ― CROSS GOLD ―」のもと、エレベーターを降りた先には渋谷の喧騒から切り離された、天空に浮かぶ船のような落ち着いた雰囲気が広がります。

壁面に設けられたディスプレイフレーム展示「SHIP GALLERY」が、来店者をお目当ての一品へと導く動線として機能します。

「The 5th Place」とはRodeo Drive SHIBUYA独自のコンセプトで、家・職場・くつろぎの場・意味を見出す場に続く”5番目の場所”を意味します。

いつでも気軽に立ち寄り、自分らしい価値と向き合える場所として設計されており、ホスピタリティコンシェルジュが一人ひとりにパーソナルな接客でマスターピース探しを担います。

購入時はもちろん、メンテナンスや買取まで長く寄り添うサービス体制を整えています。

オープン記念フェア（5月9日〜5月31日）

オープンを記念し、5月9日（土）から5月31日（日）まで記念フェアを開催します。

テーマは「二人の巨匠が交差する、唯一無二の『造形美』を纏う。」。

ラグジュアリースポーツウォッチの歴史を語るうえで欠かせないジェラルド・ジェンタと、自然界から着想を得た独創的なジュエリーで知られるジャン・シュランバージェ、二人の巨匠の作品を厳選して展開します。

現行品にはない魅力を備えたセミヴィンテージウォッチや、自然の美を宿す個性豊かなジュエリーが並び、Rodeo Drive SHIBUYAならではの世界観を体感できます。

限定ノベルティ





Rodeo Drive SHIBUYA限定ノベルティとして、オリジナル「GLOW」刺繍バッジが用意されます。

ヴィンテージウォッチの雰囲気をモチーフに、ほのかに光る刺繍糸を使った特別仕様のバッジで、性別を問わず使えるデザインに仕上げられています。

BRAND OFFとの共同オープニングイベント（5月9日・10日）





オープン初日となる5月9日（土）・10日（日）の2日間限定で、BRAND OFFとの共同オープニングイベントが実施されます。

特別ブランド御神輿「BRAND OFF × Rodeo Drive MIKOSHI」の展示をはじめ、カプセルトイ抽選や値段当てゲームなど来場者参加型の企画が会場を盛り上げます。

LINEやSNSと連動した施策も展開され、ビル内の各フロアを回遊しながら両ブランドの魅力を体験できます。

バッグ・アパレルのBRAND OFFと時計・ジュエリーのRodeo Driveが、VIVEL SHIBUYAの1〜5Fを舞台に一体となって渋谷のブランドリユース文化を牽引します。

ジェラルド・ジェンタやジャン・シュランバージェといった二人の巨匠の作品を5月31日まで体感できる点でも、リユースの価値を深く知る機会となっています。

Rodeo Drive SHIBUYAの紹介でした。

よくある質問

Q. Rodeo Drive SHIBUYAが入居する「VIVEL SHIBUYA」はどのあたりに位置していますか。

A. 東京都渋谷区宇田川町23-10に位置し、渋谷センター街エリアにあります。

Q. オープン記念フェアに登場するジェラルド・ジェンタとジャン・シュランバージェはどのような人物ですか。

A. ジェラルド・ジェンタはラグジュアリースポーツウォッチの歴史を語るうえで欠かせないウォッチデザイナーで、ジャン・シュランバージェは自然界から着想を得た独創的なジュエリーで知られるデザイナーです。

Q. Rodeo Driveの国内外の店舗数は全部で何店舗ですか。

A. 国内外あわせて計12店舗を運営しています。

海外は香港・尖沙咀に1拠点があります。

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