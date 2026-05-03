神崎恵、彩り豊かな手作りカレー公開「お店のクオリティー」「おしゃれすぎてびっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】美容家の神崎恵が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの昼食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳人気美容家「センス良すぎ」と話題のおしゃれすぎるカレー
神崎は「お昼はカレー作った いい辛さ」とつづり、彩り豊かな手作りカレーを披露。ご飯のそばには、鮮やかな紫キャベツのマリネ、とうもろこし、半熟のゆで卵が添えられ、ルーの中にはオクラなどの野菜も入っている。仕上げにハーブやスパイスを散らすなど、細部までこだわりを感じさせる昼食となっている。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティー」「カレーがおしゃれすぎてびっくり」「この盛り付け、プロじゃん」「半熟卵が完璧」「センス良すぎる」「こんなランチ出てきたら幸せ」「絶対に美味しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】49歳人気美容家「センス良すぎ」と話題のおしゃれすぎるカレー
◆神崎恵、彩り豊かな手作りカレー披露
神崎は「お昼はカレー作った いい辛さ」とつづり、彩り豊かな手作りカレーを披露。ご飯のそばには、鮮やかな紫キャベツのマリネ、とうもろこし、半熟のゆで卵が添えられ、ルーの中にはオクラなどの野菜も入っている。仕上げにハーブやスパイスを散らすなど、細部までこだわりを感じさせる昼食となっている。
◆神崎恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティー」「カレーがおしゃれすぎてびっくり」「この盛り付け、プロじゃん」「半熟卵が完璧」「センス良すぎる」「こんなランチ出てきたら幸せ」「絶対に美味しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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