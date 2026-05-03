＝LOVE大谷映美里、美スタイル輝くオフショル・ミニドレスなど一挙公開に反響「可愛さMAX」「お人形みたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月2日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートを身に着けたショットを公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「美脚に目が釘付け」超ミニ丈
大谷は、「かわいい詰め合わせ」とつづり、様々なコーディネートを着用した複数のショットを一挙に投稿。水色のチェック柄ノースリーブワンピース姿や、フリルがあしらわれた白のオフショルダートップスにデニムを合わせた装い、さらに背中に大きなリボンがついた黒のミニドレス姿などを披露しており、美しい肩のラインやしなやかな美脚、華奢なデコルテのラインなど、どのショットでも美しいスタイルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛さMAX」「美脚に目が釘付け」「どの衣装も似合いすぎてて可愛い」「まさに可愛さの詰め合わせ」「可愛すぎてお人形みたい」「スタイル神すぎて次元が違う」「透明感すごいし憧れる」などという反響が寄せられている。
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【写真】指原プロデュース28歳美女「美脚に目が釘付け」超ミニ丈
◆大谷映美里、美ボディ輝く複数コーデ披露
大谷は、「かわいい詰め合わせ」とつづり、様々なコーディネートを着用した複数のショットを一挙に投稿。水色のチェック柄ノースリーブワンピース姿や、フリルがあしらわれた白のオフショルダートップスにデニムを合わせた装い、さらに背中に大きなリボンがついた黒のミニドレス姿などを披露しており、美しい肩のラインやしなやかな美脚、華奢なデコルテのラインなど、どのショットでも美しいスタイルが際立っている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛さMAX」「美脚に目が釘付け」「どの衣装も似合いすぎてて可愛い」「まさに可愛さの詰め合わせ」「可愛すぎてお人形みたい」「スタイル神すぎて次元が違う」「透明感すごいし憧れる」などという反響が寄せられている。
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