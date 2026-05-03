プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。

中谷との再戦の可能性について問われた井上尚は「僕的には望む声があるなら第2弾は全然ありと思うし、逆に次のステージいうのも選択肢と思う」とコメント。試合後の会見で次戦について「自分の口から言えることはないと思う。大橋会長含め今後のプランがあると思う。そこからはじめていきたい。今は僕の中では白紙です」と語っていたが、この日も「スケジュールも含めて白紙です」と強調した。

従来は中谷戦がスーパーバンタム級での集大成と明言していた井上尚は、4月に出演したTikToｋのライブ配信で、同級で「もう1人戦いたい相手がいる」と注目発言。井上尚との対戦を熱望する世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）でないかとの憶測が広がった。しかし、この日、その発言の真意を問われると「そんなこと言ってました？記憶にございません」と“オトボケ”。「TikTokは初めてだったし、そのときのテンションでしゃべっちゃったくらいなんで。白紙なんで、全部」と説明した。

また、井岡一翔（37＝大橋）に判定勝ちしてWBC世界バンタム級王座の初防衛に成功した王者・井上拓真（30＝大橋）は次戦について「やりたい相手は特にないけど、ベルトを持っているのであれば誰でもいいかな」と改めて統一戦を希望した。昨年11月に王座決定戦で下した那須川天心（帝拳）が4月の挑戦者決定戦に勝ち、井上拓への指名挑戦権を持っている。