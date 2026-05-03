TWS（トゥアス）の「ダルムチャレンジ」動画が世界的に話題となっている。先月27日にリリースした5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」のタイトル曲「You、You」のサビ部分の「Dda−rum（ダルム）」を活用したもので、好きな相手に近づきたいという気持ちをリズミカルなステップで表現したのが特徴。肩と足を軽く揺らし、腰を横に振るなどの動作を繰り返す。

韓国メディアのスターニュースは3日「所属事務所のプレディス・エンターテインメントによると、TWS公式インスタグラムアカウントにアップロードされた『ダルムチャレンジ』動画の累計再生回数は、2日現在で合計2410万回を超えている」と報じた。

K−POP仲間たちの参加も続いた。LE SSERAFIM（ル セラフィム）のSAKURA（サクラ）とCHAEWON（チェウォン）、SEVENTEEN（セブンティーン）SEUNGKWAN（スングァン）やTOMORROW×TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）、CORTIS（コルティス）のJUHOON（ジュフン）とSEONGHYEON（ソンヒョン）、NCT WISHのSION（シオン）らが参加した。

また同アルバムは、発売から4日間で100万枚以上を売り上げ、ミリオンセラーを達成した。