モデルのラブリ（36）が3日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。

ラブリは生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手と口元の写真を投稿し、「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。

「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。10ヶ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こうして動いてたのねと眺めるたび、それはそれはゆっくりと実感。どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみです」とつづった。

ラブリは2019年11月にモデルで映像作家の米倉強太氏と結婚。翌年5月に第1子女児を出産した。昨年11月にインスタグラムを通じ、第2子妊娠を公表していた。実弟はGENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐。

この投稿に、弟の白濱は「愛おしい！！！！」とコメント。他にも、歌手のクリス・ハートが「おめでとう！！」、元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんは「おめでとうございます おつかれさまでした」と祝福のコメントを寄せていた。