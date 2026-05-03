フリーアナウンサーの進藤晶子が4月29日、自身のインスタグラムを更新。局アナ時代の先輩と久々に再会したことを報告した。



【写真】入社は3年違い 会ってなくても時の流れを感じさせない距離感

進藤アナはTBS系「#がっちりマンデー」のハッシュタグをつけて、「番組初めての試み 企業のkick off meeting と コラボしてきました！」と報告した。別の投稿では「第一部の司会は 安東弘樹さん！ お久しぶりにお会いできて この嬉しそうな私。」と2ショット写真をアップ。「益々凛々しく颯爽と 先輩、さすがです!!」と続けた。



1971年生まれ、大阪府出身の進藤アナ。94年にTBS入社。「筑紫哲也News23」などを担当し、2001年に退社。10年に慶応大大学院メディアデザイン研究科・修士課程を修了している。安東アナは1991年にTBS入社。2018年からフリーに。自動車ジャーナリストとしての顔を持っている。



一方、安東アナも同日にインスタグラムを更新。「何と◯十年ぶり？！に 元TBSの後輩、進藤晶子さんに、お会いしました」と記し、別のパートの担当だったそうで直接的な関わりはなかったというが、「相変わらず、素晴らしい笑顔で、人柄が滲んでます」と記した。



安東アナは「TBSの番組ともコラボしていたイベントでしたので、TBSの懐かしい面々とも再会出来て(私がMCをしていた番組でADさんだった後輩が部長になっていたり！)、貴重な時間を過ごしました」とつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）