雨上がり、大型犬を乗せて車でいつもの広場へ。すると、車を降りた瞬間、2匹が向かった先は……。あまりに悲惨すぎる展開は、TikTokでも「頼むから歩いて帰ってくれwwww」「世界一幸せそうな顔してるわんこwww」「嫌なこと0から100までコンプリートしてきてわろた」などの笑いと同情の声が寄せられました！

【動画：雨上がり、車で2匹の大型犬と広場へ→水溜まりを発見した瞬間に…悲惨すぎる『衝撃的な光景』】

車を降りた瞬間…

TikTokアカウント「椿とゴンタの日常（@gjmtwn230）」さまは、ゴールデンレトリバーの「椿」ちゃんと「ゴンタ」くんの愉快で賑やかな日常を紹介しているアカウントです。

この日は雨上がり、2匹が大好きな広場へ車で向かうことに。「楽しんでくれるかな」とルンルンで向かった飼い主さんと2匹。目的地に到着し、車を降りた瞬間--

なんと、泥になった水溜まりを見つけた2匹。そのまま飼い主さんの制止を聞かず、本能のままにジャンプ！

どう見てもふわふわの毛が泥で汚れていく光景に、飼い主さんも「ぎゃー！」と絶叫。そんな飼い主さんの絶望をよそに、全力で泥遊びやかけっこを楽しむ2匹。

しかし、飼い主さんにとって悲惨な展開は、ここで終わらなかったのです……。

信じたくない悲惨すぎる光景が！

その後も泥という最高の環境に、遊びがヒートアップしてしまった椿ちゃんとゴンタくん。

なんと、泥の中でゴロゴロと体を擦り付け始めたのです！み、見たくない……目の前の光景が現実だと受け入れたくない……。飼い主さんはそんな気持ちだったことでしょう。

しかし、椿ちゃんとゴンタくんはとても幸せそう！もう何を言っても後の祭り。飼い主さんも、この頃には何も言わず、呆然とその様子を見つめていたそうです……。

目を背けたい現実に同情と笑いの声

その後もしばらく泥遊びを楽しんだという2匹。車できたということなので、一体どうやって帰ったのか気になりますが、これほどのびのびと遊ばせてくれる飼い主さんのもとで、きっと2匹はとても幸せでしょう。

あまりにも絶望的なドロドロ状態に、TikTok上でも笑いと同情の声がたくさん寄せられることに！

「頼むから歩いて帰ってくれwwww」「世界一幸せそうな顔してるわんこwww」「嫌なこと0から100までコンプリートしてきてわろた」といった声から、「寛大な心で見守れる飼い主さんを尊敬します」「思い切りやらせてあげてる人を見ると、ほんとうに愛だなぁ、っておもう」と言った声まで、さまざまな声が届いています。

やんちゃで賑やかな椿ちゃんとゴンタくんの日常は、TikTokアカウント「椿とゴンタの日常（@gjmtwn230）」さまからご覧いただけますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@gjmtwn230」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。