プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ（2日、東京ドーム）で王者・井上尚弥（33＝大橋）に0―3で判定負けした中谷潤人（28＝M.T）が一夜明けた3日、公式インスタグラムを更新。「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と再起を宣言した。

中谷は井上尚とリング上で向かい合い、戦いに挑もうとする画像をアップ。「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！」とファンヘ感謝し、「そして井上選手ありがとうございました！ 東京ドームのリングとても楽しかったです！

怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と記して「I love you all 感謝!感謝！」と締めくくった。

中谷はともに32戦全勝同士の井上尚との“世紀の一戦”に臨んだが、カウンターを狙っていた1〜4回のポイントを全て井上尚に取られた。中盤から反撃に転じ、井上尚とほぼ互角に戦ったものの、10回に偶然のバッティングで眉間から出血。11回には井上尚のアッパーを受けて左目付近を負傷した。

左眼窩（がんか）底骨折の疑いがあったため、試合後は5分間だけ会見して病院へ。会見では「いろいろと想定して準備してきたので、驚きは特に感じなかったですけど、さすがチャンピオン、うまさがあってボクシングをつくっていくのが上手だった」と脱帽した。関係者によると、病院でCTスキャンを受けた結果、異常はなかったという。