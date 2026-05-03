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GR86/BRZのカスタムは「手軽さと高級感」が正解！ドライカーボンパーツの“完成度”に思わず感動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が、「【遂に】オートサロンで注目の●●を取り付けるはずが予想外の展開になりました...【AXISPARTS】」と題する動画を公開。手軽な取り付けで愛車の内装を劇的に変える、アクシスパーツのドライカーボン製カスタムパーツの魅力を紹介した。



動画ではまず、アクシスパーツとピットワンが共同開発したGR86用の「ドライカーボン製フロントグリル」が取り上げられた。これは、純正のハニカムグリルが洗車しづらいというユーザーの声に応えて開発されたもので、スタイリッシュな見た目に加え、純正より1kgも軽量化されているという。りーちゃんは、取り付け部分まで全てカーボンで作られている点に触れ、「本当にすごい技術」と、その完成度の高さを絶賛した。



続いて、りーちゃんの愛車であるBRZに、実際に3つのドライカーボン製品を取り付けた。一つ目の「シフトパネルカバー」は、付属の脱脂クリーナーで清掃後、両面テープで貼り付けるだけで作業が完了。元々のツヤ消しの内装がツヤありのカーボンに変わり、りーちゃんは「めっちゃかっこいい！1個やると全部カーボンにしたくなる」と興奮気味に語った。



二つ目の「プッシュエンジンボタンカバー」は、鮮やかな赤カーボン製。付属の吸盤で位置を合わせながら簡単に貼り付けられ、「興奮の赤」と、その見た目に満足げな様子を見せた。最後に86/BRZ専用設計の「スマホホルダー」を取り付け。こちらも貼り付けるだけで設置が完了し、その手軽さと抜群のフィット感に驚きの声を上げた。



全ての取り付けを終えたりーちゃんは、「貼り付けるだけでこんなに印象が変わる」と、劇的に高級感を増した内装に感動。「愛車欲増しました」と語り、手軽さと高品質を両立したドライカーボンパーツが、クルマ好きの心をくすぐるアイテムであることを示した。