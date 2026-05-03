人気レースクイーンの根岸しおり（29）が2日夜、自身のインスタグラムを更新。白＆ライトグリーンのコスチューム姿を披露した。

「明日はお待ちかね スーパーGT 富士スピードウェイです 64号車は現在シリーズ13番手です。今回のレースで大きくポイントゲットを狙いたい…！！」と、スーパーGT・500クラスに参戦する「Modulo Nakajima Racing」の白＆ライトグリーンのコスチューム姿の写真をアップ。

「今回のボードは相方ゆりりです タイムスケジュールもチェックして、会いに来てね Modulo Nakajima Racingへの応援よろしくお願いします」と呼び掛け、ハッシュタグで「Moduloスマイル」「レースアンバサダー」「RQ」「モータースポーツ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ポニーテール…カワイイ」「キレイ」「ねぎしお殿〜めんこいのう」「ポニーテールでのその表情が可愛い」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。

愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。