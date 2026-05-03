けさ（3日）、香川県まんのう町の住宅の駐車場で廃材が燃える火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。

【写真を見る】ドラム缶で燃やした廃材を袋に移して一旦自宅に戻っていた際に出火か 通行人が「小屋が燃えている。初期消火は完了している」と通報 【香川・まんのう町】

「小屋が燃えている 初期消火は完了している」と通報

警察によりますと、午前6時4分、まんのう町西高篠の住宅で「小屋が燃えている。初期消火は完了している」と通りかかった男性から119番通報がありました。

駐車場内に置いていた廃材が燃えていた

消防が消火にあたり、火は約10分後に消し止められましたが、住宅敷地の駐車場内に置いてあった廃材が燃えました。



火事が起きた住宅では、きのう（2日）午後3時ごろ、家の住人が廃材をドラム缶で燃やしていていたということです。そして、きょう（3日）午前5時40分ごろに住人が燃やした廃材を袋に移し一旦自宅に戻っていた際に、出火したとみられています。この火事によるけが人はおらず、警察と消防で火事の原因を調べています。